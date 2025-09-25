俠醫｜丁子朗癲到連譚凱琪都想殺　好戲之人鄭子誠：我冇你咁好戲

TVB劇集《俠醫》本周播出結局篇，鄧世鏗（丁子朗 飾）將會終極魔化，做出更多意想不到的事情。今個星期初一集已經講到丁子朗強姦不遂張曦雯，之後又為了要打垮陳豪而推盧宛茵落樓梯。

丁子朗將會終極魔化，做出更多意想不到的事情。(《俠醫》截圖)

昨日（24日）一集講到丁子朗死不悔改，連鄭子誠都覺得對不起盧宛茵，感到悔意：「我替你驚咋，你係咪癲㗎？萬一佢死咗呢，你係殺人犯啊仔！」但是丁子朗仍然繼續死性不改，表示：「我係抵唔住頸，自己老豆喺人哋面前好似隻狗咁樣咋，我係幫緊你出氣啊！」丁子朗趁盧宛茵昏迷時，暗中盤算趁她無法理事之際，立即將任遠留下的廠房變賣，以解決自己燃眉之急的巨額債務。雖然陳豪盡力阻止丁子朗把廠房變賣，但是因為股權轉讓文件未完成雙方簽署的完整程序，所以沒有法律效力，陳豪眼見丁子朗把廠房變賣卻無能為力。

丁子朗死不悔改，連鄭子誠都覺得對不起盧宛茵，感到悔意。(《俠醫》截圖)

丁子朗趁盧宛茵昏迷時，暗中盤算趁她無法理事之際，立即將任遠留下的廠房變賣，以解決自己燃眉之急的巨額債務。(《俠醫》截圖)

丁子朗帶鄭子誠到盧宛茵病房「做戲」，鄭子誠忍不住發脾氣：「我哋可唔可以唔好搞埋啲咁嘅嘢？我唔做啦。」原來丁子朗所做的一切都是為了爭奪盧宛茵的監護權，他兇悍的跟鄭子誠說：「你係咪癲咗啊？我哋差一步就可以過到呢一關㗎啦，你講門面表面嘛，咁你咪做足戲囉。」卻被一向被稱好戲之人的鄭子誠對他說：「我冇你咁好戲啊！我過唔到自己啊！」

丁子朗帶鄭子誠到盧宛茵病房「做戲」。(《俠醫》截圖)

原來丁子朗所做的一切都是為了爭奪盧宛茵的監護權。(《俠醫》截圖)

原來，鄭子誠與丁子朗的駭人秘密被門口的譚凱琪聽到，因為譚凱琪突然電話響，結果被丁子朗發現而馬上追出。丁子朗當然不打算放過譚凱琪，馬上在醫院尋找她的身影，最後丁子朗在花園中發現譚凱琪，他想用花瓶打在譚凱琪的頭上時，被鄭子誠出手阻止，所以譚凱琪才得安全。鄭子誠苦口婆心說：「你咁打落去會打死個女仔㗎！我唔想你一錯再錯啊衰仔！」但丁子朗仍然不聽勸，覺得自己沒有錯。

鄭子誠與丁子朗的駭人秘密被門口的譚凱琪聽到。(《俠醫》截圖)

丁子朗想用花瓶打在譚凱琪的頭上時，被鄭子誠出手阻止。(《俠醫》截圖)

譚凱琪被陳豪及張曦雯帶回家後，從中得知她被誰追逐，更從她口中得知丁子朗及鄭子誠做了什麼。

陳豪及張曦雯從譚凱琪口中得知丁子朗及鄭子誠做了什麼。(《俠醫》截圖)

