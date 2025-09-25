方力申與腹中女兒見面大讚囡囡一部位靚過他　為陪產預先綵排

現年45歲的方力申於今年2月14日情人節，突然宣布與細14歲藝術家女友葉萱（Maple）在美國結婚，消息一出即成全城熱話。葉萱外形亮眼、才華橫溢，精通多國語言，曾多次舉辦畫展，更勇敢公開過往在韓國邪教的經歷，獲方力申全力支持。而在6月15日父親節當天，方力申在IG宣布將要做爸爸。早前方力申透露BB是女兒，預計今年年底出世，方力申表示將會陪太太入產房生B：「我驚血，細個嗰陣試過見血暈倒，不過我唔入去產房陪佢就死梗。」

方力申在2月14日情人節宣布與葉萱Maple結婚。（IG@alexfongliksun）

方力申激讚太太葉萱。

方力申上載與葉萱、父母及胞弟之合照，老婆已明顯見肚。（方力申FACEBOOK）

方力申昨日於IG分享了一段他陪老婆葉萱到醫院進行產檢的短片，發文寫道：「日前我同太太去港怡醫院照bb嘅結構，好感恩，舒醫生話 bb 一切正常。由於之後太太都想喺港怡醫院呢度生BB（想順產），護士就好好咁帶我哋上樓參觀房間同產房，聽完佢哋細心講解「生產」過程後，本來心情好平靜嘅我，依家開始有少少緊張，咪住先，呢啲唔係緊張，係興奮先啱，要開始準備做爸爸喇！」片中可見，方力申在老婆進行胎兒結構性超聲波檢查時，已經忍不住大讚仍未出世的女兒說：「佢嘅脊骨靚過我呀。」看到女兒的活躍程度，方力申開心地表示：「既興奮又好期待。」

方力申陪老婆葉萱到醫院進行產檢。(IG截圖)

片中方力申到了產房和病房參觀，聽到醫護人員說：「媽媽生完BB後，我哋會安排媽媽同BB先做肌膚接觸。」方力申立即搶着說：「冇爸爸架？（可以，不過畀媽媽先。）」後來方力申看到病床有一張凳，便笑問：「嗰張凳係畀爸爸？如果我暈血咁點算？（咁你坐低先唔好郁）咁我綵排下先，我呢邊畀佢鍊住，畀佢鍊到流血都冇人理。」相當搞笑。有不少人留言給方力申一些準備老婆生B的貼士，又為他送上祝福，他的好友朱薰亦有留言問道：「係咪緊張過出去比賽？」

方力申在醫院參觀產房。(IG截圖)

