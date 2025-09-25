王喜拍片特地做一實驗稱成功引出跟蹤者　網民擔心疑患被害妄想症

王喜於2011年離巢TVB，近年他分別於台灣、英國等地居住，不時在社交平台分享生活點滴。日前王喜在社交網以《遺言一大版》為題發長文，不禁令人擔心他現時的狀況。王喜在該「遺言」入面提到自己的台灣居留證於本月24日屆滿，並聲稱上周18日抵達台灣後一直受到跟蹤，又指有人設局想陷害佢。早前王喜抵達台灣後已不時發布影片，影住街上的路人，聲稱那些路人就是跟蹤他的人。

王喜長文全文。(IG圖片斷

王喜自爆台灣兩度遭迷姦，身體重創需洗腎。

前日王喜就拍片放上IG表示自己做了一個實驗，來引出那些跟蹤他的人。王喜在片中說他把自己手機的定位關了，於是便看見有兩個人在他身旁出現，一左一右夾住他，在馬路上還看到有兩輛私家車停泊在路邊。王喜形容這個情況就好像是往魚塘裡面丟下一片麵包，隨即所有魚都湧過來吃一樣。王喜解釋是因為他關了手機定位，那些跟蹤他的人便不能再依靠手機定位去跟蹤他，而是要用人盯人的戰術，必須要緊盯住他的人才可以。

王喜拍片表示做了實驗來引出跟蹤他的人。(ig截圖)

王喜拍片表示做了實驗來引出跟蹤他的人。(ig截圖)

王喜這條片惹來網民在社交網特地開post討論，留言寫道：「以「理性討論，王喜係咪有咩被害妄想症。我想試下同佢傳心，奈何唔夠能量.....」引發熱議。有網民疑惑表示：「成日都話有人跟蹤佢，點解佢唔行埋啲跟蹤者到問人哋做咩跟蹤佢？」亦有網民指出「幻想比人跟蹤已經係精神病 妄想症 其實有咁嘅行為會好易出事」。

有網民認為王喜有被害妄想症。(threads截圖)

王喜拍片表示做了實驗來引出跟蹤他的人。(ig截圖)

王喜拍片表示做了實驗來引出跟蹤他的人。(ig截圖)

王喜拍片表示做了實驗來引出跟蹤他的人。(ig截圖)