圍獵劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

圍獵陸劇又名HUNTING，改編自颶風行動·圍獵。 有李松、王佩晨、單覓、陳飛、童靚妮、婁可心作為編劇，李少紅為執導，由王陽、張宥浩、俞灝明、鄧恩熙領銜主演的一套以刑偵、緝毒為題材的電視劇。 本文將介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

圍獵電視劇情大綱

該劇講述了警方在全面「清剿行動」之後，緝毒幹警楊一鵬（王陽飾）以落網後仍頑強抵抗的首犯牟海東作為突破口，展開了深入調查。在新人警員之安（鄧恩熙飾）的協助以及線人多仔（張宥浩飾）的幫助下，楊一鵬循著牟森（俞灝明飾）的新型毒品制毒源頭線索，接連發現了橫跨香江、湘南、滇川等多地的毒品銷售鏈條。然而，隨著案件的層層揭露，真正的幕後操盤者似乎依然隱藏在暗處，尚未露出真面目。

圍獵播出時間｜最新追劇日曆

圍獵電視劇幾時播？圍獵一共有24集，由愛奇藝、騰訊視頻、江蘇衛視播放。9月25日起 愛奇藝&騰訊視頻全網首播，會員每日18:00更新2集（首日搶先看4集），非會員每日20:00轉免1集，江蘇衛視每晚19:30播出，每日排播以實際情況為準。

圍獵演員人物關係圖

電視劇圍獵@Weibo

圍獵演員

王陽 飾 楊一鵬

張宥浩 飾 多仔

俞灝明 飾 牟森

鄧恩熙 飾 之安