視帝嫂零濾鏡下頂級顏值震撼網民　獲激讚：繼李嘉欣後最美的港姐

講到近年香港炙手可熱的KOL，前港姐兼華姐雙料冠軍陳凱琳（Grace）一定榜上有名，雖然早前其自家品牌推出的食品惹來負評，但她憑高EQ回應化解風波，絲毫無損各品牌對她的喜愛。近日，陳凱琳獲邀出席服裝品牌活動時，被粉絲「野生捕獲」，在零濾鏡鏡頭下曝光真實狀態！

陳凱琳（Grace）開設了自己的朱古力品牌，近日與媽咪麵及插畫家聯乘，推出近年大Hit的「杜拜朱古力」，早前更有新口味發售。（IG@ghlchan）

活動當日，陳凱琳以一身型格啡色系西裝褸搭配短裙示人，大騷美腿。雖然已是三子之母，但陳凱琳仍少女味十足，手腳依然纖幼，完全零「師奶味」。面對現場粉絲，陳凱琳笑住友善打招呼，態度極為親民。有網民在現場近距離拍到陳凱琳迎面走來的影片，並興奮分享：「HK偶遇陳凱琳的一天，她向著我這邊走來啦，還對著我的鏡頭打招呼了，太開心了」。

在沒有濾鏡修飾下，陳凱琳的真實樣貌令網民為之驚艷，紛紛留言大讚：「她真的好有活力」、「真的漂亮，還生了三個孩子，這狀態」、「頂級顏值」；其中更有網民給予極高評價，直指：「她是繼李嘉欣後最美的港姐」，美貌獲得認證。

現年34歲的陳凱琳，於2018年嫁給大自己22年的兩屆TVB視帝鄭嘉穎，婚後陳凱琳為鄭家開枝散葉，誕下3個高顏值小朋友，更甘願為家庭放棄幕前工作，轉型成為KOL。陳凱琳形象健康，深受客戶歡迎，接Job接到手軟，成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照，早前還出書做才女，非常厲害。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳成為如今最炙手可熱的KOL，連荷李活電影《職業特工隊：最終清算》在紐約舉行的宣傳活動也獲邀出席，並與湯告魯斯合照。(IG@ghlchan)

早前，陳凱琳現身楊詩敏（蝦頭）及連詩雅的YouTube頻道節目《絲打圍爐》時，剖白轉型原因，她表示想花多點時間陪小朋友︰「拍劇你也知道時間是非常長的，我試過最長的時間好像有52小時沒有回家，真的在公司洗澡，然後馬上去下一組，我發覺如果繼續維持這個生活，應該完全沒時間陪小朋友，所以就轉為現在做的媒體創作。」

陳凱琳與視帝鄭嘉穎結婚並已經生了三個兒子，無論樣貌身材都完全零走樣。(IG@ghlchan)

其後陳凱琳透露，老公鄭嘉穎曾表示認為演戲不太適合她：「我只能夠說我老公他人前人後是同一個人，他真的是我人生認識過那麼多人之中，最表裡如一，我覺得他是最直率的人，所以他說這句話是因為他覺得別浪費時間，在一些我認為不是你的天賦和你的才華上，當然他包裝後會說我覺得你做自己的內容，或做主持就很適合你，不如你多花點時間在這方面。

陳凱琳指鄭嘉穎為人直率表裡如一。(IG@ghlchan)