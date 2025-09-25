蘇永康冇戴眼鏡容貌曝光惹熱議　原來冇近視因前輩一句話改變形象

歌手蘇永康近日因被翻炒黑歷史，令內地巡唱急煞停，連帶有份擔任導師的TVB節目《聲秀》在內地突然被抽起，但香港仍會繼續每周日晚播出。在第四輪比賽中，27歲的馮熙燮（Ryan）選唱Gareth. T的《用背脊唱情歌》獲觀眾高度評價，原來多得導師蘇永康悉心教導。

第四輪比賽中，27歲的馮熙燮（Ryan）選唱Gareth. T的《用背脊唱情歌》獲觀眾高度評價。（IG圖片）

原來多得導師蘇永康悉心教導。（tvb提供）

馮熙燮在IG分享了導師蘇永康親身示範獻唱《用背脊唱情歌》的片段，片中蘇永康教導他如何兼顧台風。馮熙燮感激蘇永康的執導，並留言寫道：「今次嘅《用背脊唱情歌》得到大家嘅厚愛，我非常感激。🙏但係，係背後一直支持我嘅，係犧牲左好多時間同心機去照顧我嘅恩師 阿公。仲記得當時我小心翼翼地問佢，我可唔可以叫佢『阿公』，佢好chill地答『你鍾意啦！』就係哩一份溫暖，令我知道阿公係一位外在瀟灑、內在暖心嘅老師。係短短幾個月，已經教左我好多唱歌、演戲、同埋做人嘅道理。阿公知道我對於戲劇嘅領域非常陌生。佢除左同我分享唔小技巧之外，亦有同我分享不同嘅故事。當我都係好迷惑究竟有無啲reference可以參考表演方法嘅時後，阿公二話不說，就錄左下面哩段片畀我番屋企study。生活細節上，阿公知我唔可以亂食野🥹，佢就會好貼心地買一杯我最鍾意嘅黑咖啡卑我☺️希望哩段片段，可以令大家感受到，阿公對我哩位學員嘅愛🫶」

馮熙燮在IG分享了導師蘇永康親身示範獻唱《用背脊唱情歌》的片段。（IG圖片）

片段曝光了蘇永康沒有戴眼鏡的模樣。（IG圖片）

片段曝光了蘇永康沒有戴眼鏡的模樣。（IG圖片）

片中曝光了蘇永康沒有戴眼鏡的樣貌，並正在獻唱《用背脊唱情歌》兼指導馮熙燮的過程，未知道是否因為蘇永康多年來都一直戴眼鏡示人，令不少網民大感驚訝，並留言表示：「唔怪得當年梅姐提佢戴返副眼鏡先出鏡🙈🙈」、「做乜唔戴眼鏡呀？死穴喎！」、「所以咪叫你望佢背脊」、「萬大事... 帶返副眼鏡先啦...」、「唔帶眼鏡都畫返條眉吖」、「沖遊泰國」、「明明係胡慧冲」。不過有部分網民就表示蘇永康的歌聲沒有年代感，更指他雖然相貌一般亦不懂跳舞，都能在娛樂錢立足，都有一定的斤兩，並著大家無須太執著他的樣貌。

蘇永康最近曾在IG分享沒有戴眼鏡做Gym的片段。（IG圖片）

蘇永康最近曾在IG分享沒有戴眼鏡做Gym的片段。（IG圖片）

蘇永康出道多年一直以眼鏡造型示人，但其實蘇永康本身沒有近視。他過去曾在訪問中透露，因為前輩梅艷芳曾對他說過一句話：「你戴眼鏡冇咁樣衰喎！」自此蘇永康就開始戴眼鏡，幫助他改變形象，而戴眼鏡亦成為了蘇永康的標誌。

蘇永康過去曾在訪問中透露，因為前輩梅艷芳曾對他說過一句話：「你戴眼鏡冇咁樣衰喎！」就開始戴眼鏡。（IG圖片）

