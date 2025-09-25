「美女玄學家」樂翊榆首次獻唱　與謝雪心「同台」感榮幸：學到嘢

HOY TV飲食競技節目《領廚爭霸戰》舉行得如火如荼，伍富橋的億萬太太Shirley（梁兆楹）更成為節目焦點。早前YouTube上亦播出《領廚爭霸戰》明星示範賽，當中有李尚正、朱智賢、陳思圻、譚嘉儀、樂翊榆大戰盧頌恩、梁凱晴、利穎怡、馬田、游莨維。睇見眾多「TVB舊將」齊聚一堂，有網民更留言：「我想講，其實係咪睇緊TVB。」實在有趣。



HOY TV節目《領廚爭霸戰》。（YouTube截圖/HOY 免費電視77台及78台）

撇除一眾「TVB舊將」，其實也有令人熟悉的臉孔。有「美女玄學家」之稱的樂翊榆（Annalise）近日曝光率大增，曾任TVB《冲遊泰國》嘉賓主持的她，除任：《領廚爭霸戰》明星嘉賓之外，亦主持過《深圳地圖 1&2》、《一人一個美味故事》、《開運秘笈》及《好好生活在灣區》。

樂翊榆（Annalise）首次公開演唱，唱得都幾好。（IG@lok_yickyu_official）

早前她亦參加了《樂迎國慶音樂會》，在台上演唱，同場還有謝雪心，可謂「瓣數多多」。她接受《香港01》訪問時，坦言是第一次公開演唱，心情既興奮又緊張。「感覺自己事業，最近有一個新嘅轉捩點，好似正式展開咗十年嘅大運。近來除咗主持工作之外，我仲好開心可以透過歌聲同大家交流。細細個我都參加過合唱團，所以嚴格嚟講，呢一次唔係我第一次上台唱歌。今次揀咗王菲嘅《如願》，亦都想祝大家喺國慶嘅日子一切如願。最近受邀請替澳門拍攝宣傳片，我心情亦都係開心又榮幸。我已經有六七年未踏足過澳門，發現近年除咗博彩業之外，仲有非常之多豐富精彩嘅文旅去處，實在令人驚喜。」

樂翊榆（Annalise）與謝雪心「同台演唱」。（IG@lok_yickyu_official）

談到與謝雪心「同台演唱」，樂翊榆亦回答：「心姐喺我唱完歌之後先到場，所以佢聽唔到我唱歌呀。細細個就已經睇佢做戲，但係現場聽佢唱Live都係第一次！勁好聽呀！佢男聲女聲都咁唱得，仲識得搞氣氛！真係學到好多嘢！」

樂翊榆（Annalise）有「美女玄學家」之稱。（IG@lok_yickyu_official）

樂翊榆（Annalise）有「美女玄學家」之稱。（IG@lok_yickyu_official）樂翊榆（Annalise）近來工作多多。（IG@lok_yickyu_official）

