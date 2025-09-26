62歲張兆輝愈住愈豪　曬複式豪宅花園不受颱風影響：看看、沒事

62歲的前小生張兆輝近年積極北上發展，多年來亦投資有道，物業有指乃遍布香港、北京、英國等地，早已晉身億萬富豪行列。張兆輝今年更再搬大屋，複式豪宅比以往的貝沙灣更奢華，日前他曝光千呎大花園，充滿悠閒舒適感。

好勁！（截圖）

檸檬樹都冇事！（截圖）

花園好大呀！（截圖）

影片中，張兆輝向大家展示颱風過後家中檸檬樹的情況，他更稱：「看看、沒事👌🏻風雨過後又是晴天，人生就是這樣，經得起風浪，自然就會強壯！」早前張兆輝更在新居宴客，資深傳媒人汪曼玲在facebook分享多張相片，寫道：「賀新居入伙及預祝母親節的輝哥家宴。多謝輝嫂GiGi精心炮製美食。飲飽食醉，飯後又有榴槤品嚐。為大家帶來一個溫馨、充滿人情味的晚上。」照片可見飯廳備有巨型餐桌，旁邊亦置有收納不少酒杯及酒品的大櫃，置中的矮櫃上則擺滿張兆輝歷年得獎的獎座。另外，其客廳空間感十足，置有大型梳化、不少古董及名畫。

張兆輝新居入伙，跟梅小青合照。（facebook@汪曼玲）

跟汪曼玲合照，身後櫃內全是酒杯，還有一些中式擺設。（facebook@汪曼玲）

據知，張兆輝能有今天的成就，其太太郭碧妍絕對是幕後功臣。張兆輝專注幕前演出，而張太則極具生意頭腦，負責打理丈夫的財富。2001年，二人創立美容品牌，生意愈做愈大。據了解，其美容生意的分店遍佈中、港、澳、馬來西亞等地，單是每年的營業額已高達數千萬元，為他帶來豐厚收入，成為他最強大的「水喉」。張兆輝曾在訪問中多次感謝太太：「我嘅錢都係交俾太太處理，佢好叻，好有生意頭腦。」他放心將所有收入交給太太投資，自己則專心拍戲。

複式單位，空間感充足。（facebook@汪曼玲）

十幾人食飯都唔會逼。（facebook@汪曼玲）

張兆輝囡囡張卓姿被指貌似鍾嘉欣。（小紅書@張兆輝）

張兆輝一家原本住貝沙灣高層單位。（小紅書@張兆輝）

張兆輝的貝沙灣海景豪宅露台非常闊落。（Facebook@張兆輝）

現年62歲的張兆輝與梁朝偉同期出道的80年TVB小生，當年演出完《神勇CID》、《黃金十年》擔任第一男主角後，成功奠定小生地位，到了2002年拍完《雲海玉弓緣》之後離開無綫。近年他主力在內地發展，密密賺錢，不時被捕獲駕著百萬名車兜風，日前又戴著金錶回鄉祭祖，盡顯豪氣一面。

張兆輝與太太郭碧妍結婚28年，非常恩愛。（微博@張兆輝）

張兆輝駕着他的開蓬跑車帶大家遊車河。(抖音@張兆輝)

張兆輝已經62歲了。（張兆輝微博圖片）

張兆輝演過不少經典劇集及電影。(劇照)