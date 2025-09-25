天后潮玩店購物被偶遇盡顯童心未泯一面　細節獲讚港星夠生活化

現年51歲的楊千嬅今年出道30周年，將於今年11月29-30 / 12月1-2日在紅館舉行《Live MY LIVE 2025》演唱會。不過，楊千嬅似乎未有時間綵排，因為工作相當忙碌。楊千嬅本月初在IG分享工作照片，其中一張是在醫院內，手插住喉，她透露自己已連續開工12日，「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術。她表示：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台...現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」

楊千嬅開SHOW慶祝入行30周年。

手插住喉，醫院環境開揚。（ig@yeungchinwah）

楊千嬅的身體狀況恢復理想，她亦已重新投入工作，近日她就到了北京。昨日有網民於社交網分享於當地一家潮玩店偶遇楊千嬅的片段，留言寫道：「看看誰來了 #楊千嬅 #jellycat #北京 #記錄生活」。片中所見，楊千嬅當時獨自一人在買東西，她在櫃位等待店員為她包起戰利品，沒有助手同行。楊千嬅身穿格仔衫襯白Tee配闊腳牛仔褲，打扮低調casual又不失時尚感。四周有不少人認出她並舉起手機拍攝，但就未有上前打擾，她亦大方任影。楊千嬅最近十分鍾情這個品牌的玩偶，盡顯童心未泯一面。網民都留言讚她真實貼地，指港星就是很生活化得如普通市民一樣。

楊千嬅於北京shopping被偶遇。(小紅書)

