上山詩鈉女兒Hilary疑有新歡家居片洩蜜？　金髮型男猛料身分曝光

上山詩鈉女兒Hilary遺傳了媽媽的優良基因，不但擁有中日混血美貌，而且外形出眾，除了成為不少廣告品牌的寵兒外，更被外界譽為「最索星二代」，大家對她感情生活也非常好奇。Hilary在2019年與富三代施仲樂入馬場拉頭馬，令戀情曝光，一度有機會嫁入豪門，可惜這段關係感情只維繫了很短時間，兩人分手收場。至近日，Hilary在社交平台分享一段家居生活短片，片中她與一位金髮型男在家中默契十足地在收拾，惹來外界猜測Hilary是否已有新戀情，甚至已發展至同居階段？

Hilary不但擁有中日混血美貌，而且外形出眾。（IG@hilaryasdf）

Hilary遺傳了媽媽上山詩鈉的優良基因。（IG@hilaryasdf）

Hilary成為不少廣告品牌的寵兒。（IG@hilaryasdf）

Hilary（前排右一）在2019年與富三代施仲樂入馬場拉頭馬，當時被男方擁着大合照，令戀情曝光。（有線節目截圖）

片中，Hilary以一身小背心加熱褲的居家造型示人，而身旁的金髮型男雖然頭戴Cap帽，但外型俊朗，兩人一起砌梳化和整理家居，合拍程度儼如熱戀中的情侶，片尾Hilary還出勝利手勢，似乎對男方的表現非常滿意。正當大家猜測這位能攻陷「最索星二代」心房的男士是誰，有網民則認出，他正正就是湯鎮業的30歲大仔湯君慈（Bruce）。同為「星二代」，郎才女貌，令這段戀情疑幻似真。

Hilary近日在社交平台分享一段家居生活短片。（IG@hilaryasdf）

兩人非常合拍。（IG@hilaryasdf）

如情侶一樣。（IG@hilaryasdf）

《香港01》向湯君慈求證兩人是否拍拖，甚至發展到同居階段？他表示：「我哋係好朋友。」他解釋因自己對室內設計深感興趣，公司亦建議他多以此為題材創作內容，所以才會拍攝家居影片，並笑言：「用Hilary 屋企純粹係因為佢最近搬屋，而佢屋企夠大俾我發揮，我嚟緊都會放其他人嘅屋企。」

原來片中金髮型男，正正就是湯鎮業的30歲大仔湯君慈（Bruce）。（IG@hilaryasdf）

湯君慈解釋只是借Hilary屋企拍片，兩人並分同居。（IG@hilaryasdf）

+ 12

被問到與Hilary可有發展空間？湯君慈則肯定表示：「唔會呀，已經friend咗好多年，兄弟咁樣。」而從Hilary過往的相片所見，她與湯君慈及其孖生細佬湯君耀（Chris）向來老友鬼鬼，三人合照經常攬頭攬頸，近排湯君耀出新歌，也找來Hilary當MV女主角，足證大家友誼深厚，關係密切如家人。

Hilary與湯君慈及其孖生細佬湯君耀（Chris）向來老友鬼鬼，三人合照經常攬頭攬頸。（IG@hilaryasdf）

日前一起出席活動。（IG@hilaryasdf）

湯君慈有型靚仔。（IG@bruce_tong）

現時簽約古天樂旗下。（IG@bruce_tong）

現年30歲的湯君慈及細孖湯君耀（Chris），還有家姐湯愛嘉，是昔日「無綫五虎將」之一湯鎮業，與第一任妻子姜坤所生，三姊弟可謂才貌雙全，均畢業於美國著名大學加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles, UCLA），湯君慈和弟弟還一齊修讀社會學及電影系學士課程。兩兄弟之前曾簽約成為宇宙最強甄子丹旗下藝人，進軍影壇，首新作品正是與丹爺合作拍攝嘅校園動作片《大師兄》。湯君慈現時轉投古天樂旗下，繼續發展娛樂事業，他表示最近同公司其他藝人拍了一個短視頻Channel，名叫「古添樂」，主要是在Instagram逢禮拜四出片，暫時反應不錯，而未來，希望可以拍多些電影。

湯鎮業與前妻姜坤育有三名子女，全部都才貌雙全。（IG@bruce_tong）