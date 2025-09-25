「唱作才子」陳卓賢新歌勾起初戀感覺　預告年尾有禮物給Hellosss

MIRROR成員陳卓賢（Ian）完成《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR2025》澳門站後，馬不停蹄繼續創作，昨日（24日）推出新歌《給千億顆星選中的二人》，同樣由Ian作曲，歌詞則由「金牌填詞人」黃偉文（Wyman）操刀，細膩地描述一段清澀又甜蜜的戀情，勾起聽眾對初戀的心跳回憶！

MIRROR成員陳卓賢昨日推出新歌《給千億顆星選中的二人》。

MIRROR成員陳卓賢昨日推出新歌《給千億顆星選中的二人》。

唱作才子Ian親解新歌的創作過程：「Wyman原先提供了數個歌名給我選擇，而剛好大家對歌中的一句 『給千億顆星選中的二人』也十分喜歡，於是直接用作歌名。其實我創作這首歌時，腦海中第一個冒起的念頭，正是希望大家於20年後再聽這首歌時，仍然會想起2025年的這一刻所發生的甜蜜往事；甚至聞到當年今日的青春味道！」

唱作才子Ian親解新歌的創作過程。

唱作才子Ian親解新歌的創作過程。

既然《給千億顆星選中的二人》以「當中情」為主題，MV專誠邀得巡唱監製莊兆榮（細榮）擔任導演，亦是Ian與細榮繼《正式開始》MV後，相隔5年「再續前緣」，難怪細榮日前上載MV現場的限時動態時，已令一眾Hellosss內心翻騰！Ian說：「我們對上一次合作拍MV，已經是5年前到日本拍攝《正式開始》MV，感激細榮今次一口答應為新歌MV執導筒，而且我們在演唱會合作無間，私下也經常聯絡，所以今次恍如舊同學或舊同事重聚的感覺，默契十足！」

《給千億顆星選中的二人》以「當中情」為主題。

MV專誠邀得巡唱監製莊兆榮（細榮）擔任導演。

MV專誠邀得巡唱監製莊兆榮（細榮）擔任導演。

《給千億顆星選中的二人》MV順勢以舊同學聚會作引子，講述Ian某年某月在同學會上重遇那些年暗戀過的女同學，閒談幾句已勾起無數回憶，但因緣際會下，兩人依然有緣無份。若干年後，Ian已帶著現任女友出席同學會，介紹給一眾舊同學認識。緣起緣滅；人來人往，亦正正是現代愛情故事的寫照。向來細心的Ian更在MV中留下「愛的密碼」，與Hellosss來一次「猜情尋」，並說：「今次MV蘊藏大量以往歌曲出現過的密碼，大家可以慢慢尋找出來，是我跟細榮刻意留下的小巧思！」

《給千億顆星選中的二人》MV順勢以舊同學聚會作引子，講述Ian某年某月在同學會上重遇那些年暗戀過的女同學。

Ian已帶著現任女友出席同學會，介紹給一眾舊同學認識。

素有「勤力賢」之稱的Ian，更預告已準備「年終禮物」給Hellosss：「如無意外的話，年底應該還會推出另一首新歌，這首歌並非關於愛情，而是關於人生，關於自己如何面對事情，敬請期待！」想跟Ian齊齊「猜情尋」，大家記得Loop爆新歌《給千億顆星選中的二人》MV，集齊「陳氏金曲密碼」，歌曲亦已在各大音樂平台上架。

Ian更預告已準備「年終禮物」給Hellosss。