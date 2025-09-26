季軍袁文靜去亞軍施宇琪家中聚會私聊　冠軍陳詠詩冇份人緣差？

《2025香港小姐競選》雖已塵埃落定，但多位佳麗的動向依然備受關注。近日，季軍的袁文靜（Jane)就更新社交平台，公開未來一年的自我目標，其中更上貼一張與亞軍施宇琪（Angela)的合照，還透露去了對方家中錄視頻，二人關係似乎要好，但未見冠軍陳詠詩（Stacey)的蹤影，不禁令人認為她人緣是不是不太好呢？

冠亞季軍分別由9號陳詠詩（Stacey），7號施宇琪（Angela）和13號袁文靜（Jane）奪得 。（資料圖片）

袁文靜在社交平台透露，希望未來一年可以做到三個目標，第一就是鍛練出明顯的肌肉線條及維持100斤體重，第二是把小紅書的粉絲漲到10萬，第三就是把粵語學到母語水平，還表明現作為藝人，在工作上還有很多不確定的因素，所以會給自己1-2年時間嘗試任何的演藝工作。

袁文靜為自己訂下的目標。（小紅書圖片）

另外，她還上貼了一張與亞軍施宇琪的合照，透露原來在周末的時候去了對方家中錄視頻，施宇琪抱着愛貓與袁文靜合照，大家姐妹情似乎相當好，預告錄好的視頻將在一周後播出。

二人私下聚會。（小紅書圖片）

但她們聚會完全不見冠軍陳詠詩的蹤影，不禁令人覺得她是不是如傳聞中所說人緣不佳呢？因為在港姐決賽得獎後，只有亞軍施宇琪上前抱抱恭賀，而多數佳麗就上前祝賀季軍袁文靜，可見她人緣非常之好，如今施宇琪同袁文靜私底下聚會，二人姐妹情深，難免會令人猜想她們是不是與陳詠詩不和呢？