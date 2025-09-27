TVB御用奸角搭地鐵竟被誤認係梁朝偉　娶細20歲妻曾提名金像男配

現年65歲的李子雄畢業於第11期無綫電視藝員訓練班，但出道初期他主力於電影界發展，憑首部電影《英雄本色》於1987年榮獲香港電影金像獎「最佳新人」及「最佳男配角」獎提名，實力備受肯定。其後，李子雄轉戰電視圈，拍過《大唐雙龍傳》及《尋秦記》等多套劇集，塑造了深入民心的反派角色，有「TVB御用奸角」稱號。自2001年約滿TVB後，李子雄轉攻內地市場，並在2010年迎娶比他年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女藝人王雅琦，2018年更以58歲之齡喜得兒子「糖豆」，過著美滿生活，整個人都回春曬。而近日，李子雄回港坐地鐵時被網民捕獲，竟然因與一影帝撞樣而引起熱議。

當年李子雄憑首部電影《英雄本色》於1987年榮獲香港電影金像獎「最佳新人」及「最佳男配角」獎提名，實力備受肯定。（網上圖片）

李子雄以往在多套劇集中，都做不少斯文敗類奸角。（劇照）

李子雄從影多年，不少角色令人留下深刻印象。（網上圖片）

在網民分享的相片中，李子雄身穿全套「明星足球隊」的運動服，背著背包，戴著耳機，雖然已年屆65歲，但依舊身姿挺拔，精神矍鑠，展現出驚人的「回春」狀態。不少網民大讚他「貼地」，毫無明星架子，願意乘搭公共交通工具。

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

李子雄一家人。（資料圖片）

李子雄現在活躍明星足球隊。（小紅書）

然而，留言區竟有大批網民驚呼：「梁朝偉？」、「我還以為是梁朝偉」、「我居然看成了梁朝偉」、「這不是梁朝偉嗎」。原來，不少人第一眼將李子雄錯認為影帝梁朝偉，因此引起熱議。

李子雄日前搭地鐵被捕獲。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

梁朝偉。(影片截圖)

事實上，這並非兩人首次被指「撞樣」，之前有模型公司製作梁朝偉在超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》中角色「文武」的Figure公仔，時，便有不少網民認為該Figure的外貌，跟李子雄「撞樣」，這次「偶遇」再次引證了兩位同期藝訓班同學仔的驚人相似度。

之前有模型公司推出梁朝偉在超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》中「文武」一角的Figure公仔時，有大量網民認為該Figure的外貌更神似李子雄。（hottoys@Facebook)

意外撞樣。（網上圖片）