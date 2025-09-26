東張西望｜黎寬怡以身犯險直闖暖男製造廠被粗暴對待：你太大力啦

TVB節目《東張西望》一連三集報道苦主Kelly透過交友App認識了Samson，拍拖只是去美容開單賺佣的個案。昨日（25日）一集由另一報料人賢仔大爆集團背後的運作模式，更帶節目組直闖「暖男製造」大本營。賢仔曾在該集團工作3個月，踢爆Samson為公司「上線」並且已經加入公司超過10年，是集團的骨幹成員，因為他擁有逾10個下線。

另一報料人賢仔大爆集團背後的運作模式，更帶節目組直闖「暖男製造」大本營。(節目截圖)

賢仔曾在該集團工作3個月，踢爆Samson為公司「上線」並且已經加入公司超過10年，是集團的骨幹成員，因為他擁有逾10個下線。(節目截圖)

當日晚上11時許，賢仔帶同節目組去到紅磡一工業大廈，只見裡面仍然燈火通明，坐滿了數十個員工。黎寬怡直闖入辦公室表明身份：「呢度平時嘅training係咪教啲人去用交友app，哄人上去做美容？啲佣金點分㗎？」但她一說完，就有疑似負責人出來「趕客」，下逐客令，要節目離開辦公室。至於黎寬怡問他是否負責人時，他繼續東拉西扯：「呢度係私人地方，我哋出去講，我哋呢度係office嚟㗎，出返嚟先好唔好。」當節目組的人全數離開該單位後，他又說：「我會搵負責人幫你！」更強硬地關門，所以夾到黎寬怡。

賢仔帶同節目組去到紅磡一工業大廈，只見裡面仍然燈火通明，坐滿了數十個員工。(節目截圖)

黎寬怡直闖入辦公室表明身份。(節目截圖)

黎寬怡即被嚇到說：「你太大力啦，你夾到我。」但疑似負責人笑指：「你咁樣都唔好啦。」前門被關，裡面的「職員」只好從後門出入。一名集團新入職員工回應黎寬怡的提問時指自己剛入職數天，只接受了幾日訓練，仍未學到實際做法。一名講師返回辦公室時被賢仔認出曾經有份教自己，賢仔在旁問他：「你呃咗咁多人，做乜唔敢答？」然而講師亦沒有回應黎寬怡的提問就進入了辦公室，他前腳踏入辦公室，後腳就有人出來阻撓採訪：「唔好意思，呢度係私人地方，唔可以喺度㗎喎，我哋唔識你。」對於有人指控騙人做美容療程等問題，她只是耍手擰頭什麼都不回答。

一名集團新入職員工回應黎寬怡的提問時指自己剛入職數天，只接受了幾日訓練，仍未學到實際做法。(節目截圖)

一名講師返回辦公室時被賢仔認出曾經有份教自己。(節目截圖)

一名講師返回辦公室時被賢仔認出曾經有份教自己。(節目截圖)

賢仔接受訪問被問到對前同事的評價時，他覺得這班前同事很虛偽：「表面睇就好似正人君子咁，但就做啲好敗壞嘅行為，甚至有啲人係會利用自己嘅肉體或者身體去引誘人開單，好離譜。」

賢仔接受訪問被問到對前同事的評價時，他覺得這班前同事很虛偽。(節目截圖)

賢仔接受訪問被問到對前同事的評價時，他覺得這班前同事很虛偽。(節目截圖)

賢仔當年因誤打誤撞入局，只因收到一個陌生電話。當時他仍在讀書，收到電話介紹一份市場推廣工作，對方指這份工很自由，上班時間很彈性，屬多勞多得，完成一個項目有一二千元。所謂完成一個項目，即成功帶一個人簽單買療程。賢仔指集團喜歡做美容和中醫課程，有正式的培訓，期間Samson會在旁指導。

賢仔當年因誤打誤撞入局，只因收到一個陌生電話。(節目截圖)

賢仔指集團喜歡做美容和中醫課程，有正式的培訓，期間Samson會在旁指導。(節目截圖)

「假暖男」Samson。(節目截圖)