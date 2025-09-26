許我耀眼劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《許我耀眼》陸劇又名大喬小喬，改編自同名小説，亦曾改編做電影《喬妍的心事》。有葉揚作為編劇，陳暢為執導，由趙露思、陳偉霆領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。陸劇人氣女星趙露思憑多部大熱劇累積不少人氣，自風波和健康暫時離開娛樂圈後，近日首次露面就吸引大量粉絲捧場，此劇更無預警上線，當中擺脫甜美形象挑戰心機硬朗的女主角，搭檔上年爆紅的陳偉霆，令人十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

電視劇許我耀眼@Weibo

《許我耀眼》電視劇情大綱

從小與外婆相依為命的許妍（趙露思 飾）與父母關係不好，出身平凡，為了改變命運、擠身上流社會，努力考上大學，選擇隱瞞過去，甚至改名換姓，闖出一番事業。許妍從小城鎮一路奮鬥，因童年創傷與家庭矛盾影響，她非常渴望成功，不惜用謊言精心掩飾真實出身與成長背景，讓外界誤以為她是身世優越的人生勝利組，成為當紅主播。

許妍以光鮮的主播身份與精心偽裝的背景，成功與富二代沈皓明（陳偉霆 飾）結婚，兩人表面上是「完美夫妻」，然而，因出身環境不同，難以融入彼此的社交圈。沈皓明掌握許妍的一切，雖早知妻子的真實身世，卻因控制欲選擇沉默，可惜背景與思維的差異使得二人越行越遠，最終離婚。經歷婚姻破裂和事業失敗後，許妍開始正視自我，勇敢重新出發，重新建立起事業和心態；而沈皓明在許妍決然離開後，才醒悟幸福的真諦，意識到自己早已經愛上許妍，於是展開追妻之路，最後兩人都卸下面具，雙向救贖。

《許我耀眼》播出時間｜最新追劇日曆

《許我耀眼》電視劇幾時播? 《許我耀眼》一共有32集，由騰訊視頻、黃Viu播放，今日開播，首更6集。

《許我耀眼》演員人物關係圖

待更新

《許我耀眼》演員

趙露思 飾 許妍

出身平凡，憑努力考上大學成為當紅主播，耍心機改名換姓進入上流社會，隱藏身世與有 有錢有勢的富二代結婚，隨後謊言被識破

電視劇許我耀眼@Weibo

陳偉霆 飾 沈皓明

家境優厚，有才華的富二代精英，藏着秘密，娶了精心偽裝的許妍，離婚後發現真心喜歡

電視劇許我耀眼@Weibo

萬鵬 飾 喬琳

許妍姐姐，才華洋溢，容貌出眾，曾是父母的驕傲；但結婚後不如預期，決定自力更生，支撐着許妍

電視劇許我耀眼@Weibo

唐曉天 飾 于一鳴

許妍高中時期的男神，同時是許妍姐姐喬琳的暗戀對象；成年後，重遇喬琳，發展感情