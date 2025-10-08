許我耀眼每集劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《許我耀眼》陸劇又名大喬小喬，改編自同名小説，亦曾改編做電影《喬妍的心事》。有葉揚作為編劇，陳暢為執導，由趙露思、陳偉霆領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。陸劇人氣女星趙露思憑多部大熱劇累積不少人氣，自風波和健康暫時離開娛樂圈後，近日首次露面就吸引大量粉絲捧場，此劇更無預警上線，當中擺脫甜美形象挑戰心機硬朗的女主角，搭檔上年爆紅的陳偉霆，令人十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

電視劇許我耀眼@Weibo

《許我耀眼》電視劇情大綱

從小與外婆相依為命的許妍（趙露思 飾）與父母關係不好，出身平凡，為了改變命運、擠身上流社會，努力考上大學，選擇隱瞞過去，甚至換姓，闖出一番事業。許妍從小城鎮一路奮鬥，因童年創傷與家庭矛盾影響，她非常渴望成功，不惜用謊言精心掩飾真實出身與成長背景，讓外界誤以為她是身世優越的人生勝利組，成為當紅主播。

許妍努力希望得到未來奶奶及其朋友的認可

許妍以光鮮的主播身份與精心偽裝的背景，努力希望得到未來奶奶及其朋友的認可，斟茶遞水，安排上節目等等，也要思考如何幫富太太們得到想要的事物。成功與富二代沈皓明（陳偉霆 飾）結婚，兩人表面上是「完美夫妻」，然而，因出身環境不同，難以融入彼此的社交圈。婚後，許妍一方面要努力成為主播，一方面又要幫助沈皓明事業。

周澤遠騙局

之後，許妍以前的朋友周澤遠接近許妍，希望得到沈皓明的投資。不過許妍得知周澤遠是一個騙局，所以周澤遠就威脅許妍，什至打許妍。許妍只好無奈賣車把錢給周澤遠。沈皓明表面支持，背後叫人查周澤遠。最後，周澤遠被捉。

許妍生日沈皓明缺席

許妍生日當日，沈皓明因被方蕾以自殺相迫，所以未能與許妍慶祝生日。之後，當方伯伯確定投資沈皓明公司，沈皓明就露出真面目，不再理會方蕾。方蕾大怒，就主動告訴許妍，沈皓辰是沈皓明的私生子。

沈皓明一早知道許妍身份

沈皓明掌握許妍的一切，雖早知妻子的真實身世，卻因控制欲選擇沉默，可惜背景與思維的差異使得二人越行越遠。沈皓明之後也與許妍坦白，沈皓明是私生子，也知道許妍身份。會跟許妍結婚，是覺得許妍可能幫助到沈皓明的事業。每一次沈皓明覺得許妍做得不錯時，就會送上貴重禮品。

許妍提出離婚

許妍主動挽回，但沈皓明十分絕情，沈皓明只需要許妍做好太太的角色就可以。但許妍是深深愛上沈皓明，所以她不能接受沈皓明由頭到尾都沒有愛過自己。之後，許妍決定放棄所有與沈皓明有關的事物，包括主持工作、有錢人的生活、車等等，淨身出戶。

電視劇許我耀眼@Weibo

許妍轉做帶貨但就被欺負

許妍因未能再有機會做主播，就只可以轉做帶貨，但是不斷努力的後果，就是被上司剝削，所以許妍又決定辭職。許妍和姐姐再跟另外2個朋友，就開始了時裝生意，開創了品牌「妍衣坊」。

許妍與沈皓明又合作

沈皓明需要許妍的幫忙去以夫妻的身份去接近巴來金夫婦，2人達成合作，成功時沈皓明就要給許妍100萬。

電視劇許我耀眼@Weibo

沈皓明千方百計不想離婚

沈皓明發現自己發上許妍，就千方百計令到2人去離婚時遲到。沈皓明母親及沈皓辰也支持沈皓明把許妍追回來。蔣亮以注資「妍衣坊」的名義不斷接近許妍，但許妍都不斷重新二人的關係是合作夥伴。當沈皓明眼見到許妍拒絕蔣亮，心中暗喜。但許妍依舊只想盡快離婚，但都會開始回想之前的回憶。

電視劇許我耀眼@Weibo

沈皓明不斷找機會找許妍

沈皓明感覺上做什麼也不太對，就找了于一鳴做軍師。開始了不要臉的生活，總是有事情要找許妍，之後更拎了許妍的姐姐喬琳。有一天，在喬琳口中的知許妍在公司跟蔣亮開會，沈皓明便加入了，更發表了自己的見解。許妍對他刮目相看。之後，當許妍有困難時，沈皓明都會出現幫手。許妍「妍衣坊」公司出現危機，公司財務辭職，但由喬琳的前男朋友加入，不知是禍是福...

電視劇許我耀眼@Weibo

經歷婚姻破裂和事業失敗後，許妍開始正視自我，勇敢重新出發，重新建立起事業和心態；而沈皓明在許妍決然離開後，才醒悟幸福的真諦，意識到自己早已經愛上許妍，於是展開追妻之路，最後兩人都卸下面具，雙向救贖。

《許我耀眼》播出時間｜最新追劇日曆

《許我耀眼》電視劇幾時播? 《許我耀眼》一共有32集，由騰訊視頻、黃Viu播放，今日開播，首更4集。每日下午6時更新1集。

電視劇許我耀眼@Weibo

《許我耀眼》演員人物關係圖

《許我耀眼》演員

趙露思 飾 許妍

出身平凡，憑努力考上大學成為當紅主播，耍心機改名換姓進入上流社會，隱藏身世與有 有錢有勢的富二代結婚，隨後謊言被識破。

陳偉霆 飾 沈皓明

家境優厚，有才華的富二代精英，藏着秘密，娶了精心偽裝的許妍，離婚後發現真心喜歡

萬鵬 飾 喬琳

許妍姐姐，才華洋溢，容貌出眾，曾是父母的驕傲；但結婚後不如預期，決定自力更生，支撐着許妍

電視劇許我耀眼@Weibo

唐曉天 飾 于一鳴

許妍高中時期的男神，同時是許妍姐姐喬琳的暗戀對象；成年後，重遇喬琳，發展感情