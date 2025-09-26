吉S有計｜周吉佩發掘小店創業故事　髮型師被跣背百萬債曾想輕生

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）繼推出個人自傳《第三人生》後，再度出擊製作全新節目《吉S有計》，以探店形式走訪香港及澳門不同的中小企商家，深入發掘每個成功故事背後的堅持與奮鬥，展現香港人自強不息的精神面貌。

《吉S有計》節目中，周吉佩親自走訪各式各樣的小店，包括餐廳、咖啡店、寵物店、美容小店、痛症治療中心等，與店主深度對話，聆聽他們分享成功之道和品牌理念。節目不僅展現商家的經營智慧，更重要的是挖掘每個創業故事背後的人生哲理和奮鬥歷程。

吉吉表示：「拍完之後，我更加覺得香港人真係有一種自強不息嘅精神。除咗我自己有夢想，原來仲有好多香港人為住自己嘅人生理想去奮鬥。佢哋嘅故事有高有低，有笑有淚，每一個都好精彩好獨特。」

在眾多受訪商家中，最令周吉佩印象深刻的是一位年輕髮型師的勵志故事。這位髮型師21歲便勇敢創業，卻因誤信他人而導致生意失敗，更背負了100萬元的巨額債務。面對沉重壓力，他一度萌生輕生念頭，但最終選擇勇敢面對現實。

吉吉對髮型師Nick 的故事有感而發，笑言大家都係21歲出來闖江湖。

為了償還債務，這位髮型師每日打兩份工，咬緊牙關堅持了三年時間，不但成功還清所有債務，更實現了華麗轉身，如今已擁有兩間髮型店。這個從谷底翻身的真實故事，完美詮釋了香港人永不放棄的拼搏精神。

周吉佩坦言，製作《吉S有計》的初衷是希望透過這些真實的創業故事，為正在追夢路上的人們注入正能量。「希望可以俾你睇到創業背後嘅堅持，追夢路上嘅力量。」他認為，每個成功故事都有其獨特價值，由當事人親口講述的經歷，就是最實在的香港人精神體現。

吉吉大讚髮型師Nick真漢子有擔當，欠下巨債選擇面對，人生亦因而走出一遍天。

節目不僅記錄了商家的成功經驗，更深入探討他們在逆境中的堅持和突破，以及如何在競爭激烈的市場中找到自己的定位和特色。這些故事既是商業智慧的分享，也是人生哲學的傳遞。

《吉S有計》可視為周吉佩個人自傳《第三人生》的延伸，如果說《第三人生》是他個人的奮鬥史，那麼《吉S有計》就是他發現和記錄其他香港人奮鬥故事的平台。兩者都體現了同一個主題：無論面對多大困難，只要堅持信念，就能創造屬於自己的精彩人生。

周吉佩表示，透過製作這個節目，他不僅學到了很多經營智慧，更重要的是發現香港有很多用心做事的小店值得被更多人看見。「自己亦可從中取經」，這種互相學習、共同成長的理念，正是《吉S有計》想要傳達的核心價值。