俠醫｜丁子朗已成魔泯滅人性　一刀插入老竇鄭子誠

TVB劇集《俠醫》即將迎來大結局，由頭奸到尾的鄧世鏗（丁子朗 飾）昨日（25日）一集簡直就是「殺瘋了」。日前一集丁子朗為了打垮陳豪而推盧宛茵落樓梯，之後又因為被譚凱琪聽到驚天大秘密而起殺心，在醫院追殺譚凱琪，結果被良心發現的鄭子誠阻止，譚凱琪才幸免於難。今集丁子朗殺紅了眼，劉佩玥亦差點被他殺了，而他父親鄭子誠亦不能幸免於難，一刀桶進鄭子誠的身體內，完全泯滅人性。

丁子朗已成魔完全泯滅人性。(《俠醫》截圖)

丁子朗殺紅了眼連老豆都一刀桶落去。(《俠醫》截圖)

丁子朗為求目的不擇手段，要求劉佩玥做「陪瞓」獻身給買家，再諷刺她是「地產雞」：「佢話要你陪佢瞓一晚，佢先肯買我間廠，點樣氹老嘢，你最在行㗎啦。」劉佩玥直接拒絕了丁子朗，他落力游說：「你又唔係未做過，一係咁啦，我畀多一倍佣你。」劉佩玥開門離開，但被丁子朗一下子就扯回屋內，丁子朗便開始失控的說：「叫你陪吓有錢人啫有幾難啊？我老豆都陪過啦，扮晒嘢！唔好扮高檔貨啦，你地產雞嚟㗎咋，八婆！」結果被剛好趕到的馬貫東阻止：「你個仆X！」二人便扭打在一起。

丁子朗為求目的不擇手段，要求劉佩玥做「陪瞓」獻身給買家，再諷刺她是「地產雞」。(《俠醫》截圖)

丁子朗與陳豪對薄公堂，目的就是為了爭奪盧宛茵的監護權。結果在上庭前盧宛茵醒了，但記不起是誰推她下樓梯。鄭子誠曾嘗試強逼丁子朗承認過錯，但他堅決不從，最後江欣燕出面制止，卻把鄭子誠逼瘋了，與丁子朗吵起來，他更大爆鄭子誠為了哄劉佩玥「上床」花了三千萬買樓：「你拎三千萬出嚟買樓就係為咗氹條女上床啊，搞到上公司，仲要沉晒船，呢壇嘢唔係我幫你執，你一早出街瞓啦。」江欣燕得知這個真相後，一巴掌就賞在鄭子誠臉上，丁子朗更利用這個位想把推盧宛茵下樓梯的責任卸在鄭子誠身上。

丁子朗與陳豪對薄公堂，目的就是為了爭奪盧宛茵的監護權。(《俠醫》截圖)

江欣燕出面制止，卻把鄭子誠逼瘋了，與丁子朗吵起來。(《俠醫》截圖)

丁子朗大爆鄭子誠為了哄劉佩玥「上床」花了三千萬買樓。(《俠醫》截圖)

「慈母」江欣燕答應鄭子誠承認責任就原諒他，但發了瘋的鄭子誠一下子就推開江欣燕：「你痴線㗎？你估我好想娶你啊？我唔係貪你外家有錢，我眼尾都唔會瞧你啊衰婆！你返去照鏡啦，如果我唔出去搵女的話，我心理不平衡啊！」結果刺激到江欣燕拿刀插向鄭子誠，二人扭打在一起，江欣燕撞到枱角就暈了過去。丁子朗亦被鄭子誠的一句話刺激到：「我一陣見完家姐之後，就去差館爆你大鑊！我睇你惡得幾耐！」結果鄭子誠自作自受，被丁子朗一刀插進身體內，他慢慢的在丁子朗面前倒下，丁子朗冷靜下來把刀柄上的指紋，再嫁禍到江欣燕身上。

「慈母」江欣燕答應鄭子誠承認責任就原諒他，但發了瘋的鄭子誠一下子就推開江欣燕。(《俠醫》截圖)

鄭子誠被丁子朗一刀插進身體內，他慢慢的在丁子朗面前倒下。(《俠醫》截圖)

鄭子誠個樣幾痛苦。(《俠醫》截圖)

丁子朗一心只想盡快籌集資金然後逃離香港，於是急切地聯絡劉佩玥，劉佩玥良心發現幫助張曦雯。劉佩玥試圖在簽約時暗中錄下丁子朗親口承認罪行的證據。當中劉佩玥與張曦雯正在通話，張曦雯收到陳豪電話後得知鄭子誠被丁子朗桶傷，於是便慌忙逃走，但這個計謀很快就被狡猾的丁子朗發現便一手抓住了她：「做咩咁快走啊？你唔係好多問題問我㗎咩？係咪有嘢瞞住我？」丁子朗一下子就扼住了她頸，企圖令她窒息，丁子朗大言不慚說：「係你哋一個二個迫成我咁樣㗎。」

丁子朗一心只想盡快籌集資金然後逃離香港。(《俠醫》截圖)

丁子朗一下子就扼住了她頸，企圖令她窒息。(《俠醫》截圖)

劉佩玥趁機踢中了丁子朗下半身，所以有逃走的機會，危急關頭幸得張曦雯駕車趕到，但可惜仍然逃不過丁子朗的窮追不捨，他更瘋狂到把車子撞到張曦雯及劉佩玥的座駕，令二人受傷暈倒。

劉佩玥趁機踢中了丁子朗下半身，所以有逃走的機會。(《俠醫》截圖)

丁子朗窮追不捨，更瘋狂到把車子撞到張曦雯及劉佩玥的座駕。(《俠醫》截圖)

