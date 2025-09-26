前港姐黃碧蓮峇里島彩色煙火下完婚　獲圈中好友蘇韻姿林至昭出席

前港姐黃碧蓮（Linna）今年3月宣布離開TVB後，隨即迎來人生新篇章，在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。「鬼妹仔」性格的她早前亦跟足傳統進行「過大禮」儀式，客廳擺滿各式各樣聘禮，六對巨型龍鳳鈪、名錶及大量金器，排場非常強勁。日前，一對新人亦在印尼峇里島完婚，非常浪漫。

黃碧蓮（Linna）在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。（IG@derplinna）

Linna雖然在溫哥華成長，但仍遵循傳統禮節，昨日（27號）進行隆重的「過大禮」儀式。

客廳擺滿各式聘禮，包括鮑參翅肚等海味、美酒、禮餅。

最引人注目的是六對重磅龍鳳鈪、黃金髮飾及足金項鏈等，金光閃閃盡顯氣派。

黃碧蓮邀請了圈中好友蘇韻姿和林至昭（前名林子超）出席婚禮，影片中可見一對新人在佈滿鮮花的婚禮上激情擁吻，日光下的彩色煙火，震撼著每位賓客非常浪漫！

黃碧蓮在溫哥華出生及成長畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系，12年前參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」，及後來香港參加《2014年度香港小姐競選》。黃碧蓮落選港姐後加入TVB，2015年開始與黃愷怡、林希靈和余德丞一同主持兒童節目《Think Big 天地》，由於甜美笑容，曾被封「Mini香香」。黃碧蓮亦曾參與多部劇集，包括《新四十二章》、《星空下的仁醫》及《羅密歐與祝英台》等，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演刁蠻女子「Dion」，可惜多年來均是演閒角，今年3月正式離巢TVB。

