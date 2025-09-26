《照鏡辭》重生對決自己？《金昭玉醉》挑戰倫理　Viu必追7部短劇

短劇｜本月Viu七部人氣短劇強勢上架。《照鏡辭》，看尚書千金周若兮重生後如何對決過去的自己，修正命運軌跡，愛恨情仇交織，情節跌宕起伏。同時，周峻緯主演的《金昭玉醉》則挑戰「偽骨禁忌」極限，攜手復仇，蘇爽到底；另一部《奪娶》則上演霸道舊愛與溫情守護間的三角戀拉扯。此外，還有穿越甜寵、民俗恐怖等多元題材等你解鎖。



短劇熱潮勢不可擋，從古裝愛情的浪漫繾綣到懸疑探案的燒腦刺激、重生復仇的跌宕起伏到奇幻冒險的奇幻瑰麗，本月Viu陸劇陣容堪稱豪華，以下七部作品各具特色，快來一探究竟吧。

《照鏡辭》重生復仇，愛恨交織

由陳瑤、全伊倫領銜主演的古裝愛情短劇《照鏡辭》講述尚書府千金周若兮（陳瑤飾）為權勢捨棄與燕王李晏（全伊倫飾）的愛情，處心積慮下嫁太子。在她即將權傾天下之際，被李晏以「清君側」之名生擒，本想帶她遠走高飛，卻因為皇帝的陰謀導致二人慘死。臨終前，周若兮悔悟重生，回到三年前成為扶微公主，試圖修正命運軌跡，卻發現自己最大的對手竟是三年前的自己⋯⋯

《照鏡辭》結合了愛情、親情、友情與權謀鬥爭元素，展現了人性的複雜與多面，情節跌宕起伏；劇中女主重生後不僅要對抗外敵，還要與過去的自己競爭，這種獨特的設定讓劇情充滿矛盾與成長，極具深度！陳瑤和全伊倫也獲觀眾大讚表現出色，能夠將角色的複雜情感展現得淋灕盡致，讓人深刻感受到他們的愛恨情仇。《照鏡辭》現已在Viu熱播中，觀眾萬勿錯過。

《金昭玉醉》偽骨禁忌，蘇爽到底

由周峻緯、朱麗嵐主演的《金昭玉醉》融合了重生、復仇、懸疑、愛情等元素，講述了慘遭暗害的巡天門門主蕭錦玉，意外重生於軟弱眼盲的楚王妃陸昭（朱麗嵐飾）之身，憑藉自身智勇，攜手名義上的「雙生弟弟」蕭仞（周峻緯飾），為陸昭與自己復仇，在合作過程相伴左右，情感在患難與共中悄然滋生，上演「偽骨禁忌」的故事。

《金昭玉醉》以狠爽復仇作包裝，彰顯女性成長的璀璨，陸昭如同浴火重生的鳳凰，重生後失去記憶的她在痛苦與迷茫中涅槃，後憑過人的智慧與無畏的勇氣，毅然踏上復仇之路！值得一提該劇清一色帥哥美女，還有服裝設計與場景佈置皆非常精美，絕對是視覺享受。

《皇妃她不講武德》穿越權謀，甜寵爆笑

改編自同名小說，由金璐瑩和吳季峰主演的穿越愛情短劇《皇妃她不講武德》講述現代少女棠妙心（金璐瑩飾）意外穿越至古代遊戲副本，成為侯府庶女，被迫代嫁暴君秦王寧孤舟（吳季峰飾）。為返回現實，她需解開秦王身世謎團，卻在任務中與他漸生情愫，攜手對抗朝堂陰謀。

《皇妃她不講武德》的主線圍繞系統任務展開，懸疑感貫穿始終；感情線則是雙向救贖與先婚後愛的甜虐交織，節奏緊湊！劇中男女主的角色設定極具反差，寧孤舟表面暴戾實則深情，棠妙心看似擺爛實則機智，打破了傳統古偶劇的刻板印象，讓人眼前一亮。

《越州異聞錄》懸疑探險，民俗恐怖

由于軒晨和李歡主演的古裝懸疑短劇《越州異聞錄》的故事背景設定在唐朝載初元年，越州城西坊發生了一宗離奇命案，一名無名女屍在密室中離奇死亡，面容盡毀、死狀詭異，現場猶如一場招魂儀式。新任少尹司文（于軒晨飾）奉命追查，卻發現死者竟是自己深愛過的女人——曾風靡一時的花魁柳招娣（李歡飾）。從命案開始的七日起，一名棄嬰化作鬼魅山神，展開一場蓄謀已久的報復，司文陷入精心設計的七日倒數生死局，他必須在七日內解開謎團，阻止這場災難的發生！

《越州異聞錄》以山神七日詛咒的離奇懸案為主線，將中式民俗恐怖元素深入融合其中，包括烏鴉圖騰、夢境符咒等，成功利用中式意象構建隱喻空間；劇中亦有不少極具視覺衝擊的畫面，處處流露詭譎懸疑，為觀眾帶來燒腦的推理體驗！

《奪娶》古裝愛情，深情守護

由李沐宸、周峻緯主演的古裝愛情短劇《奪娶》講述雲曦（李沐宸飾）六歲時被遺棄在山洞，瀕死之際被蕭楚翊（周峻緯飾）救下，兩人青梅竹馬，迎來美好愛情。成婚當晚，蕭楚翊被派往邊境作戰，三個月後傳來戰死消息！雲曦為了腹中孩子，嫁給表哥周彥玉（徐浩翔飾）。六年後，蕭楚翊作為大將軍歸來，一邊是死而復生的霸道舊愛，一邊是六年以來的溫情守護，雲曦終將如何選擇？

《奪娶》中的三角戀情絕對是該劇的一大看點，劇中蕭楚翊凱旋歸來卻發現愛人結婚了，新郎不是他，由此展開霸總追妻之路！周峻緯瞬間變臉的瘋狂演技也令網民心疼又心寒，更因此一舉登上熱搜！此外，《奪娶》無論在畫面、配樂、妝造和服裝皆質感精良，讓觀眾忍不住大讚：「絲毫不輸電視劇」，堪稱短劇教科書！

《長生怪談簿》懸疑推理，探索真相

改編自綜藝《開始推理吧》，由常斌和季美含主演的古裝懸疑短劇《長生怪談簿》講述柳如夢（季美含飾）從噩夢中驚醒，發現自己被困在荒島之上。此時島上已經發生兩起命案；時間回到三天前，柳如夢為了找出父親的死因來到花滿樓，在她躲避追殺之際，誤闖說書人周玉（常斌飾）的房間。隨著劇情的發展，眾人在荒山客棧展開了一系列的鬥智鬥勇，他們必須在五天內解開謎團，否則將被海水淹沒⋯⋯

《長生怪談簿》融合了懸疑、燒腦、驚悚等元素，通過多線敘事展開離奇命案的偵破過程；劇中人物關係錯綜複雜，每個人都有著自己的秘密和動機，增加了劇情的複雜性和吸引力！

《不負將軍不負卿》亂世愛情，情義兩難

由何宣林、高銘辰主演的古裝愛情短劇《不負將軍不負卿》講述自幼女扮男裝的玄甲軍主帥周初（何宣林飾）在北境戰場屢立戰功，卻在凱旋回宮途中遭到副將徐寒之（高銘辰飾）背叛而慘遭圍剿，幸得昔日戰場勁敵尚可封所救。重拾女兒身的周初化名薛十三潛伏登瀛樓，伺機向徐寒之復仇，卻在不知不覺間周旋在兩個男人之間⋯⋯

今年《不負將軍不負卿》以大熱姿態入選微短劇春節檔網絡平台推薦片單，其後更在微短劇盛典上獲頒「年度突破短劇」，可見該劇備受觀眾喜愛和業界認可；尤其劇中周初從女將軍到丫鬟的身份轉換充滿戲劇張力，為劇情增添了豐富的層次。

以上多部短劇已於Viu上架，香港觀眾即可在電視收看，實現煲劇自由！