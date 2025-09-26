謝霆鋒型格為時裝品牌拍廣告型到裂 分享生活哲學盡展男人味

謝霆鋒近日為時裝品牌DETERMINANT擔任香港區代言人，並拍攝新一輯秋冬系列廣告，佢一身型格登場展示現代男士的生活哲學，以「CLARITY IS A CHOICE」為核心，將思考（Mind）、行動（Motion）、自我（Essence）結合，呈現獨特的生活態度！

廣告中謝霆鋒穿上型格恤衫，仲攞住結他擺Pose，突顯其音樂才華洋溢，仲不時分享佢嘅價值觀：「希望大家可以找到自己喜歡的一個事情，現在是無限可能的一個時代。以前會覺得我喜歡這個事情，但是未必可以變成我的專業，但現在這個時代，只要你喜歡上一個事情，一定有方法把這個去實現，現在沒有做不到的事情，只要你願不願意去花時間去研究。 」

呢次廣告中，霆鋒在充滿挑戰的時代，運用冷靜的思維與專注，展現男士的策略性與決策力，呼應品牌極簡且注重細節的哲學：「因為我一直提醒自己為什麼我需要在這個市場、為什麼我的音樂是我的音樂、為什麼還有很多電影要我來演？我覺得在不同的領域裡面，你必須很清楚自己在貢獻什麼，所以才不會迷失吧。」

霆鋒認為每個階段的演出都有代表意義，因為成長令自己不可能再這樣演：「因為我已經長大了，好似《特警新人類》，或者是我十幾歲出演的角色，現在就算演技進步，也已經回不去當時的青春。所以不同的階段，就做不同年紀的事情。在我每個階段都有不同的挑戰，例如我現在嘗試將自己的美食品牌提升到另一個層次，在這個商業領域裡，我發現還有很多新的東西我是不懂的，就像重新當了一個新人，只不過是商界的一個新人。」霆鋒闊別演唱會舞台20年，重新再開個唱時發現舞台的可能性，音響等都已經發展到另一程度，令一直保持開放的謝霆鋒重新學習。

呢次DETERMINANT與霆鋒非常合拍，佢認為簡樸的Style與自己的生活態度相近：「我覺得呢個品牌唔浮誇、好實在，唔會太高調！依家成熟之後，搵到自己嘅生活方式，其實可能舒服、實在、實用，其實係最討好，對自己嚟講最一致。我覺得依家嘅生活狀態都幾好，就係一切都相對都在我控制範圍內。」