蔡少芬元朗獨立屋曝光設花園泳池　手持9個物業獲封「娛圈樓后」

現年52歲的視后蔡少芬（Ada）與張晉結婚17年，二人育有兩女一子，一家五口幸福美滿。近年主力在內地發展的蔡少芬同張晉，曾一度舉家移居上海，租住逾3,000呎的複式四房豪宅，但2022年就全家回流香港，去年更被爆趁低入市，斥資4,400萬元買入元朗爾巒一幢洋房，實用面積2,562平方呎。日前超強颱風樺加沙襲港，蔡少芬在微博曬出居家照，並寫道：「無懼8號風的風暴少男。」曝光豪宅泳池！

相中所見，蔡少芬坐在梳化，落地玻璃窗上貼了膠紙，而她的囝囝就在室外的泳池玩水，可見戶外花園空間極大，周圍綠樹環繞，環境清幽！蔡少芬過往不時分享日常生活照，亦令豪宅內景曝光，屋內以灰色調為主，裝修設計簡約。其實蔡少芬早在2015年就以2,633.9萬元，購入元朗爾巒迪維尼亞大道雙號屋，實用面積1,694平方呎，即兩公婆先後共斥約7,034萬元購入同屋苑兩幢洋房。有指蔡少芬手持至少9個物業，市值近兩億，更被封為圈中「樓后」！

據知蔡少芬在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等地都有物業，她在2013年以1,200萬買入九龍站凱旋門一房單位，翌年以約757萬元購入灣仔囍匯一個開放式單位，2017年再斥資1,216.51萬元買入何文田皓畋一個兩房單位，大部分物業作收租用途。有指蔡少芬買樓不但為了保值，更是為了小朋友着想，目的是包抄港九名校網，為子女升學鋪路，又可以有更大的居住及活動空間。

蔡少芬曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚上海生活「好得沒得再好了」。（影片截圖）

上海曾因受疫情影響，實施封城令，令糧食及物資出現短缺的情況，張晉在微博曬出多張蔡少芬在屋企露台種菜的照片。（微博@張晉max）

張晉之前曾拍片公開屋內環境。（影片截圖）

在上海租住逾3,000呎的複式四房豪宅。（小紅書圖片）

