何超蓮無懼婚變傳聞登時裝周　「阿婆冷衫」造型與倪晨曦極大反差

賭王千金何超蓮向來被認為是姊妹中相貌最出眾的一位，現年34歲的超蓮一直為時裝品牌寵兒，就算最近與丈夫竇驍屢傳婚變，亦未受影響繼續穿梭各地出席活動。意大利當地時間25日，何超蓮出席春夏米蘭時裝周品牌活動，成為會上焦點嘉賓欣賞2026年新一季產品設計。何超蓮雖然在出發時被指「黑面」現身機場，然而活動上仍似乎回復歡快心情，更配襯出獨具個人風格的打扮！

何超蓮被譽為最美賭王千金。（微博圖片）

何超蓮最近與丈夫竇驍屢傳婚變。（何超蓮微博圖片）

何超蓮最近與丈夫竇驍屢傳婚變。（何超蓮微博圖片）

眼神被指極不友善。（微博視頻）

何超蓮近日被網民在機場捕捉到罕見的「黑臉」時刻。（微博視頻）

何超蓮以一身「阿婆冷衫」造型打扮現身品牌時裝騷，身穿白裇衫、冷衫、灰色短褲，配襯長筒襪與皮鞋，有別於平素雍容華貴的打扮，竟呈現與反差甚大的青春氣息！超蓮於時裝騷上，被安排在最接近伸展向前的頭排座位，足顯品牌對賭王千金的重視，紥起髮髻與鬢辮的超蓮，雪白靚麗肌膚在鎂光燈下，亦容光煥發、美艷動人！

何超蓮與倪晨曦出席米蘭春夏時裝周品牌活動。（視覺中國）

何超蓮被安排坐在最接近伸展台的前排位置。（視覺中國）

何超蓮被安排坐在最接近伸展台的前排位置。（視覺中國）

何超蓮以一身「阿婆冷衫」造型亮相時裝周活動。（視覺中國）

何超蓮以一身「阿婆冷衫」造型亮相時裝周活動。（視覺中國）

與超蓮同場的香港模特兒，亦包括Elva倪晨曦。雖然二人同場亮相並安排同座於頭排位置，然而Elva的貴婦造型則與「阿婆冷衫」超蓮反差甚大，年紀稍長的Elva以一身毛冷長外套內襯鮮橘色上衣亮相，造型簡潔優雅、散發貴婦氣息，亦突顯出倪晨曦模特兒級高䠷修長身型，造型配襯非常合適！

倪晨曦則以毛冷長衣造型亮相，突顯其高䠷修長線條。（視覺中國）