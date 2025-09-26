AV女優山岸綺花宣布引退AV界 大爆拍攝最長時間30日

現年33歲山岸綺花是一位備受矚目的日本AV女優，早期曾在日本東海地區的地方電視台擔任主播，憑藉其甜美外型與知性氣質廣受關注。2017年7月，山岸以「山岸逢花」的藝名在成人影視片商「PREMIUM」專屬出道，隨後在2018年更名為山岸綺花，並轉至LiStar事務所，印證了她在成人界的迅速成長和人氣。

山岸綺花今日現身澳門出席《PinkD！紅粉娛樂博覽-澳門站》星光大道開幕儀式。

最近山岸綺花透過其經紀公司宣布將於2025年9月底正式引退，結束她長達8年的AV生涯。她表示已下定決心邁向人生的新階段，希望粉絲們理解並支持她的決定。她會在2026年1月前陸續發行過去拍攝的作品，並透露從10月起將以自由身展開全新旅程，暗示即使退出AV界，未來仍有可能在藝能領域持續活動。

山岸綺花今日（26/9）現身澳門出席《PinkD！紅粉娛樂博覽-澳門站》星光大道開幕儀式。山岸綺花透過翻譯接受《香港01》時表示：「對於引退有唔同人就有唔同嘅解讀，同埋我覺得只不過係事業一個逗號，但喺AV界的而且確係完結，如果日後有機會都想見唔同嘅粉絲，繼續演藝活動，日後都會繼續再見，唔使太傷心。」

山岸綺花宣布引旅AV界。（陳順禎攝）

被問拍攝AV最長時間有多久？

山岸綺花續說：「其實有兩部作品係好長時間，其中一部作品要自己喺房間拍攝30日嘅自慰嘅情景，造成咗DVD有3張。而另一個作品就係喺巴士上旅行團，因為旅行團嘅關係，係集體拍攝，係拍咗兩日一夜，雖然過程好辛苦，可能大家多巴胺上腦，最終都捱過去，最終都冇乜大問題。」