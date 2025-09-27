王晶認可張栢芝屬天才型演員　輕易駕馭角色：不需要做太多功課

著名導演王晶經常拍片大講圈中所見所聞及分享個人見解，吸引不少網民關注，近日他就談及張栢芝，並認可她是一位「天才型演員」，輕易駕馭很多種角色，還大爆她可能因身體不好的關係，所以近年亦少拍戲，將重心轉移到一些較為輕鬆的工作上。

王晶認可張栢芝是一位天才型演員。（影片截圖）

90年代因拍攝陽光檸檬茶廣告而走紅的張栢芝，憑其出色的外型很快就獲邀加入娛樂圈發展，並以24歲之齡憑主演電影《忘不了》奪得金像獎（第23屆）影后殊榮，其主演的《大隻佬》、《星願》、《喜劇之王》等都大受歡迎，至今仍令不少觀眾印象深刻。

張栢芝年紀輕輕已成影后。（影片截圖）

年紀輕輕就已奪得影后寶座，張栢芝的演技其實早已獲得肯定，更有網民認為她是「天才型演員」。對此，王晶亦相當認同：「的確是。」還分享一段她的趣事：「爾冬陞都說過，她可以一直在講電話講到跑到鏡頭前，然後不要講了拍了（爾冬陞說）就ok的那個演出，她可以這邊還在罵人，然後那邊一收就馬上入戲，哭、流眼淚甚麼都行，就是這樣的天才演員。」

王晶大爆張栢芝身體不好。（影片截圖）

王晶大爆張栢芝其實身體不太好：「她是很奇怪的一個女孩，她身體不好，她經常會不舒服。」還透露她曾因生理期會痛到進醫院的，並分享了一段與她的合作經歷：「有過一次到了我現場，她發燒，可是那天不拍不行，我說那你先睡一會兒，她真的睡了8個小時，然後起來拍了3個小時，我放她走，起來就沒事了，她經常會有這種，可是她因為很有天賦，所以她也不需要做太多功課啊。」

張栢芝近年少拍攝影視作品。（張栢芝微博圖片）

近年張栢芝已甚少參與影視劇拍攝，並將重心轉移到拍攝綜藝節目及出席一些商演活動上，王晶透露可能與身體有關所以不太想接戲拍：「可能她覺得拍戲比較辛苦，而且她花很多時間去照顧三個兒子嘛，然後拍戲是很浪費時間的，然後她的身體可能並不適合那麼長的工作時間，讓她做一點商務拍廣告，她覺得更容易賺錢一點，所以現在她不太接戲。」