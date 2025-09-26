叱咤頒獎禮｜傳MIRROR全員缺席　記者會名單無影贊助商唔簽約科水

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》一向是娛圈盛事，不少歌手都會出席，當中人氣男團MIRROR近年可謂雄霸叱咤頒獎禮 ，去年獲得「我最喜愛的組合」四連霸，而姜濤就連續5年奪得「我最喜愛的歌曲」獎，MIRROR更成為多年來的「大贏家」。今年叱咤頒獎禮的記者會將於10月20日舉行，但近日有報道指MIRROR將全員缺席頒獎禮！

MIRROR現身叱咤頒獎禮記招，一眾歌迷迫爆昂坪市集！（陳順禎攝）

MIRROR於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》有不少收獲，以組合姿態奪得「我最喜愛的組合」、「叱咤樂壇組合（銅獎 )」、歌曲《BOSS》奪「專業推介叱咤十大」第二位。(資料圖片）

據知每年商台都會找品牌贊助，並推出換飛及抽獎活動，而樂迷們都會盡力換飛，有傳去年品牌贊助一張頒獎禮門票需要$3,600，而今年更加價至超過$4,000/張！不過近日有廣告界人士向傳媒爆料，每年去洽談叱咤頒獎禮以及記者會的活動，商台都會列明出席歌手名單，但今年的名單中卻未見有提及MIRROR，導致各大品牌贊助商都卻步，至今仍未願意簽約「科水」。

MIRROR出席《CHILL เก่ง Music Festival》。（陳順禎攝）

MIRROR出席團綜記者會。（梁碧玲攝）

以往MIRROR成員出新歌都定必會到商台做訪問作宣傳，但自邱傲然（Tiger）在今年7月中推出新歌《問多一次》，並到商台做訪問後，近兩個月以來其他成員包括Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生AK）、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Ian（陳卓賢）等，先後推出新歌都未有獲安排到商台做訪問，惹來不少「鏡粉」猜測MIRROR與商台的關係是否出現了問題。

MIRROR成員姜濤及Ian陳卓賢成為港產大熊貓的契爸。

MIRROR成員姜濤。（IG@keung_show）

Edan話好想同MIRROR成員玩《魷魚遊戲》項目。（陳順禎攝）

「鏡仔」以往推出新歌都長期登上叱咤排行榜頭幾位，但最近播放成績卻未如理想，長期跌出10強以外，而截至今日，在「男歌手/組合」等前五強都未見MIRROR的名字，不禁惹來外界猜測MIRROR是否會缺席今年的叱咤頒獎禮，更有網民重提MIRROR經理人花姐出席講座活動時，曾發表「我最喜愛等於冇實力」德言論。

MIRROR上台時，Ian兩手都係獎。（葉志明攝）