選美季軍囡囡17歲生日甜美標緻　曾患選擇性失語症苦練芭蕾舞多年

現年57歲的劉美娟（Eugina）與張崇德在2001年結婚，先後誕下兩子一女，可惜大仔天藍出世不足26小時，因醫療失誤夭折，二人靠信仰走出喪子之痛，其後劉美娟再誕下一子一女，但一對子女被證實患有「選擇性失語症」，而劉美娟同張崇德亦盡心盡力照顧陪伴子女成長。日前細女張日晴迎來17歲生日，劉美娟在IG曬出慶生照，並寫道：「生日先嚟打風😂不過留待家中當休息也是好事。大家真係做好預防措施，要留在安全的地方。#happybirthdaymygirl❤️#放假當慶祝 #godisalwayontime」

劉美娟在1985年參加TVB《健美小姐》奪得季軍後入行，出道之初被認為貌似「翁美玲」獲力捧。（IG@eugina_lau）

劉美娟。（IG@eugina_lau）

恩愛。（IG@eugina_lau）

聚會。（IG@eugina_lau）

兩公婆攜手走過低潮。（IG@eugina_lau）

恩愛。（IG@eugina_lau）

互相扶持。（IG@eugina_lau）

劉美娟曬出同囡囡的合照，17歲的張日晴眼大大，笑容甜美，樣貌標緻，兩母女十足餅印！劉美娟的一對子女先後患有罕見「選擇性失語症」，他們在學校時雙手變得僵硬、面紅，不敢說話，兩公婆帶子女去見心理醫生，發現女兒只是到學校門口時才不說話，但其實相當有語言天份，幸好她在轉校後已經康復，而兒子病情卻較為嚴重，被診斷為高智力但不懂表達、與別人溝通，所以經常被人欺負，幸好經過悉心照顧，子女已經康復。而張日晴自兩歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞長達9年，曾參加過不少公開演出。2021年張日晴隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞，從舞蹈中重拾自信！

囡囡17歲生日。（IG@eugina_lau）

好幸福。（微博@劉美娟Eugina）

亭亭玉立。（IG@eugina_lau）

感情深厚。（IG@eugina_lau）