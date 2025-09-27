俠醫｜「大奸角」丁子朗被大讚是鄭子誠接班人　有機會憑男配跑出

最近成熱話的TVB劇集《俠醫》昨日（26日）播出大結局，「鄭子誠接班人」丁子朗奸出高度，在劇中更殺紅了眼見人就殺。丁子朗先是泯滅人性的桶傷了鄭子誠，之後為了錢綁架了劉佩玥及張曦雯，窮途末路的他更向陳豪勒索港幣一千萬贖金，並嚴厲警告陳豪絕對不准報警。陳豪與馬貫東按照指示攜帶贖金前往交收地點，怎料只見到劉佩玥一人，贖金被劉佩玥散滿一地，見財化水的丁子朗惱羞成怒一刀插向劉佩玥，但被馬貫東奮力搏鬥擋下而受傷。丁子朗已經顧不及任何事，馬上用鐵枝架在陳豪頸上說：「我依家冇嘢驚㗎啦，反正有你條女墊屍底。」在丁子朗想用鐵枝殺死陳豪時，警方及時趕至向他的腿開了一槍兼成功將其拘捕，但丁子朗堅決拒絕透露張曦雯的下落。

丁子朗為了錢綁架了劉佩玥及張曦雯。(《俠醫》截圖)

丁子朗殺紅了眼。(《俠醫》截圖)

丁子朗連劉佩玥都想殺。(《俠醫》截圖)

馬貫東英雄救美。(《俠醫》截圖)

丁子朗打陳豪。(《俠醫》截圖)

丁子朗已經變得喪心病狂。(《俠醫》截圖)

丁子朗最後被制服。(《俠醫》截圖)

隨著丁子朗被捕，「大奸角」鄧世鏗亦正式下崗，今次由丁子朗飾演劇中奸角，一連數星期都成為網上熱話。每晚播出後都會有不少的網民說丁子朗演得「好奸」、「好恐怖」、「佢係咪癲㗎」、「丁子朗奸到癲咗」，更有不少讚他演技的評語，有很多網民覺得他的演技一套劇比一套劇好，最重要的是「成功去油」。到底丁子朗的油膩感是從什麼時候開始？相信應該是由3年前播出的《美麗戰場》開始，他飾演渣男程裕進，劇中一句「我咁靚仔，唔溝女蹝晒」開始，他就變得油膩。即使之後播出的《奪命提示》中變得清爽，但仍然有人覺得很油，直至今次的《俠醫》，他飾演紈褲子弟鄧世鏗，每日日常就是「有破壞冇建設」，才正式去油。

隨著丁子朗被捕，「大奸角」鄧世鏗亦正式下崗。(胡凱欣 攝)

丁子朗第一次飾演大奸角。(胡凱欣 攝)

鄭子誠曾讚丁子朗奸過自己。(胡凱欣 攝)

丁子朗亦很佩服編劇能寫到他這麼的壞。(陳順禎 攝)

雖然劇中丁子朗飾演連父親都夠膽殺的奸角，但是卻獲得了不少的掌聲，除了「奸人經典」鄭子誠覺得他的奸已經超越了自己，更有不少網民大讚及力推：「鄭子誠終於有人繼承你嘅奸角。」更有不少網民覺得丁子朗今年有機會爭奪「男配角」一獎，因為劇中飾演奸角，而且「戲很出」，讓人過目不忘，一見他出現就知道一定會有壞事發生。

雖然劇中丁子朗飾演連父親都夠膽殺的奸角，但是卻獲得了不少的掌聲。(陳順禎 攝)

鄭子誠覺得丁子朗的奸已經超越了自己。(胡凱欣 攝)

當然，有正就一定有反，雖然丁子朗被大讚「奸到出汁」、「奸出新高度」，但仍有網民覺得不滿意，認為他「一味瞪大對眼就係奸？」網民覺得他仍然「有排浸」，一向樂於接受網民意見的丁子朗在播出結局發長文剖白飾演大奸角的感受。

以下是網民對丁子朗的正反評語：

+ 6

丁子朗社交平台帖文內容：

致所有陪伴我們走到最後的觀眾：



俠醫迎來大結局，心中百感交集。這次有幸演繹劇中的「大奸角」鄧世鏗，對我而言是一次挑戰，也是一份禮物。



接到角色時，我既興奮又忐忑—如何讓一個看似負面的形象立體起來，如何讓觀眾在厭惡之餘，或許也能瞥見人性中的複雜與無奈？這些問題一直伴隨著我的每一次排練和演出。



劇集播出後，我悄悄關注著大家的反應。看到許多觀眾對這個角色愛恨交織，甚至為他的命運糾結、憤怒或嘆息，我內心充滿感激。每一個留言無論是批評還是鼓勵，我都認真讀過。



那些尖銳的點評，讓我反思表演的細節；那些溫暖的共鳴，則成了我繼續前行的力量。特別想對那些願意深入剖析角色、甚至為他寫下長文的觀眾說聲謝謝。能被觀眾「記住」，已是對演員最大的肯定。



坦白說作為演員，誰不渴望獲得獎項的肯定？



但我更深知，最大的榮耀早已在過程中發生



—比如團隊熬夜打磨劇本的熱情，比如對手演員一個眼神就能點燃的戲火花，又比如你們每一晚的準時守候。如果未來有機會站上頒獎台，那榮耀屬於整個故事，屬於所有讓這個角色活起來的人。



最後感謝監製和導演的信任，感謝劇組每一位夥伴的付出，最感謝的，是願意給這個故事、給「奸角」一個機會的你們。願我們都能在虛構的故事裡，觸摸到真實的生命力。



丁子朗。(ig@karl_ting)

丁子朗的感受。(ig@karl_ting)