楊千嬅專訪｜曾唔識死得罪人　幸得Paco教處世：唔係圓滑就識做人

即將第八次踏上紅館，三十年光景恍如一夢。回望這趟奇妙旅程，楊千嬅坦言當初只給自己五年限期，若不成功便重操故業做護士，絕對沒想過一唱就是三十年。她曾是不知天高地厚的莽撞傻女，更在專訪中剖白曾因年少無知而「瀨嘢」得罪人，幸運的是，跌跌撞撞的路上總有明燈引路。

一切始於華星年代的伯樂Evelyn，在一張白紙般的千嬅身上，看到了旁人未見的可能性，為她搭建了日後整個音樂世界的審美與骨架。到後來黃柏高（Paco）一句「冇人鍾意聽一啲怨嘅嘢」的當頭棒喝，鞭策她走出低谷、不再任性；及至林建岳點醒樽頸位的迷惘，教她放下執著和自我、踏出舒適圈，都一一成就了今天的楊千嬅。

天后育成之路不如外界想像中平坦，更是笑中有淚，背後所有的恩師、貴人與淚水，千嬅在此娓娓道來。

即將舉行第八次紅館演唱會的楊千嬅，接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

首踏紅館如小孩表演 多謝陳慧琳掃地暖場

楊千嬅在2000年首次踏上紅館舞台、舉辦《My concert花樣千嬅演唱會2000》，她感恩張耀榮主動賜予機會，自言初出道時根本沒想過有沒有機會走紅，甚至向父母承諾，只給自己五年時間：「因為我又要養屋企，你冇理由嘥自己時間，我好清清楚楚同我爸爸媽媽講，呢個我好辛苦考返嚟嘅專業，但係我好想試吓，咁但係如果唔得嘅時候，我都會腳踏實地返去做嘢嘅，可能呢樣嘢就令我父母安心啲。」

楊千嬅1995年參加新秀入行，曾悲觀到不知自己會不會紅，甚至想過做五年不成功就回去做護士，但最終一唱就唱了三十年。（Instagram：my_live.my.live）

她至今仍清晰記得，首次踏上紅館、頭場從台底緩緩升起唱第一首歌的激動心情，千嬅形容自己似「發緊夢」，「而家我上YouTube睇返都覺得自己好似小朋友，好似一個學生第一次喺台上做表演咁樣，但係又好開心嘅，係咁喊啦，所以其實以前已經種落呢條筋。」她特別感激陳慧琳（Kelly）仗義做嘉賓，更化身「掃地阿姐」：「Kelly真係好好，佢扮咗一個工作人員，一路背住啲觀眾掃咗好耐地，喺個台上面掃掃掃，好似行為藝術咁樣，掃到差唔多嘅時候，佢就話『夠鐘喇！開show喇！』類似咁樣cue咗個show開，跟住啲人先見到嗰個係Kelly，我再升出嚟。」而Kelly一直在後台等到演唱會尾段，再出場與千嬅合唱，使她感恩能在音樂的跑道上遇到這些惺惺相惜的同伴。

千嬅特別感激陳慧琳（Kelly）仗義做嘉賓，不但與她合唱，更化身「掃地阿姐」做開場嘉賓。（網上影片）

這個充滿巧思的開場，至今仍讓她記憶猶新。而當升降台在萬眾期待中緩緩升起，看見台下一片璀璨燈海與觀眾的歡呼聲時，她在激動中默默對自己說：「我真係好鍾意，我冇揀錯，我唔會放棄㗎！」那一剎，彷彿正式點燃了她往後三十年的音樂人生，她笑說：「你一上紅館返唔到轉頭㗎啦，你只會更加追求，好奇怪㗎舞台呢樣嘢！」

她至今仍清晰記得，首次踏上紅館、頭場從台底緩緩升起唱第一首歌的激動心情，站在舞台後她更加確定自己冇揀錯！（Instagram：my_live.my.live）

第一個十年：一個「勇」字的莽撞 率直易信人闖禍

楊千嬅其中一句最深入民心的金句，是她首次奪得「叱咤樂壇女歌手金獎」時的「我乜嘢都冇，淨係心口有個勇字。」如果將三十年劃分成三個階段，楊千嬅的頭十年，正是憑著「勇」字闖出來，「頭十年係我覺得最珍貴嘅，因為我係真心衝出去，乜都唔識，真係用自己嘅人生去摸索出去，好真摯，有啲戇居，又唔係好識死，乜都係揦高肚皮同人講嗰啲，但係就好容易信人，對人與人之間嘅信任好強嗰種信念，『佢唔會呃我嘅』，或者有啲嘢講咗，可能年少無知，用啲詞語太過猛烈，但係我覺得嗰個真係一個勇，一個勇呀，真係勇字嚟！」

千嬅入行三十年，她認為可以分成三個階段去總結，而頭十年都憑一個「勇」字闖出來。（陳順禎攝）

這份橫衝直撞的勇氣，也讓她在不知不覺間得罪人，她苦笑道：「第二個十年遇到啲人唔係好鍾意我，原來唔係當時做咗啲咩，係可能係我做新人嗰幾年瀨咗嘢自己唔知㗎，後尾人哋講返我先知，話『我真係唔鍾意你嗰時咁樣！』但係我唔知咁樣係唔好呀，因為我覺得咁樣好真實，因為以前公司好容許我哋用真實嘅感覺或者溫度處理演出㗎嘛。」言者無心、聽者有意，這份不諳世故的率真，是她最珍貴的起點，她也感謝自己如此大膽過。

千嬅過往不諳世故，她形容是「好真摯，有啲戇居，又唔係好識死，乜都係揦高肚皮同人講嗰啲，但係就好容易信人，對人與人之間嘅信任好強嗰種信念」，結果不小心得罪人都不知道。（陳順禎攝）

第二個十年：黃柏高教識人情世故 從市場角度放下自我

經歷了懵懂的十年，楊千嬅事業上最重要的關鍵人物，必數金牌經理人黃柏高（Paco），Paco教懂她的，遠不止唱歌演戲這些專業基礎，而是人情世故，以及如何做一個藝人：「做Artist其實最緊要係識做人，唔係淨係話圓滑就做到人，係你嘅價值觀同判斷，同埋你處理你每個工作嘅時候你心態、出發點係咩，就斷定你做嗰樣嘢，錄嗰隻歌，或者拍嗰套戲成唔成功。」

千嬅從Paco身上學識如何做一個人：「做Artist其實最緊要係識做人，唔係淨係話圓滑就做到人，係你嘅價值觀同判斷，同埋你處理你每個工作嘅時候你心態、出發點係咩，就斷定你做嗰樣嘢，錄嗰隻歌，或者拍嗰套戲成唔成功。」（資料圖片）

千嬅坦言，過去的自己太過自我，會堅持己見，是Paco教會她客觀看待市場，懂得換位思考，「佢話你未做過，點解要否認一啲事嘅結果呢？」出道早年，千嬅有華星A&R（藝人及製作部）的Evelyn指導，培養出只此一家的音樂風格，不算最大眾，但又有辨識度，而Paco就用市場學的另一個需求去教育她，「Paco話你唱歌需要畀人覺得『我都有份』，要有共鳴。」學識判斷市場後，千嬅開始唱了一些題目更實在的歌，例如：《假如讓我說下去》、《可惜我是水瓶座》、《煉金術》、《姊妹》，事實證明Paco眼光準確，這些歌確實一次次將千嬅推上事業高峰，「呢啲就關於開始做Management嘅知識同基礎，我喺佢身上係學識咗一啲做藝人嘅一種心態係乜嘢，所以呢個時間，我會用笑中有淚去形容。」

Paco教會千嬅客觀看待市場、不要過於自我，為她奠定做Management的基碟：「Paco話你唱歌需要畀人覺得『我都有份』，要有共鳴。」學識判斷市場後，千嬅開始唱了一些題目更實在的歌，例如：《假如讓我說下去》、《可惜我是水瓶座》、《煉金術》、《姊妹》，一次次將千嬅推上事業高峰。（陳順禎攝）

怨婦時期出《Single》 因黃柏高覺醒不再任性

Paco的教導是嚴厲的，楊千嬅憶述，自己曾有一段不開心的時間，她出了《Single》這張專輯來治癒自己，雖然成績和效果很好，但因為太「怨婦」而被Paco訓話：「我係好傷心嘅，但我又覺得自己唱得幾好，因為夠傷心，佢有一日就叫咗我返公司，佢話『千嬅，真係OK嘅，我明，呢隻碟係做得好，但係我希望你可以收拾你自己嘅心情，下一隻碟你要做一啲大家都會快樂嘅嘢。大家喜歡你係因為想你快樂，或者有啲嘢想你分享，冇人鍾意聽一啲怨嘅嘢，或者係負面嘅嘢，任性完喇呢隻碟，你下次做返一個真係去返大眾嘅懷抱裡面嘅嘢啦。』」這番話如當頭棒喝，讓她瞬間清醒過來。

千嬅在2005年推出的《Single》，原來是為自己療傷的作品，當中《長信不如短訊》是四台冠軍歌，《烈女》傳唱度亦很高，但Paco就應為她不應將怨念帶到音樂作品，叫她任性過後就要做一張帶給歌迷快樂的唱片。（Instagram：my_live.my.live）

第三個十年：從林建岳學放低執著 勇於踏出舒適圈

進入寰亞的十年，楊千嬅面對的是另一種成長。在老闆林建岳的提點下，她得到了更高層次的學習。千嬅不諱言那時仍然會自我和固執，尤其對於合作夥伴會很堅持，非用誰不可，或者只要一下感覺不對，就會覺得不適合自己，她真誠地剖白：「可能有少少係30歲，開始個人冇安全感，女人，你知道單身好耐，自我形象好低呀某一段時間，撠住咗。你演戲做少女又唔係喎，但係做一個成熟女人，又好似有啲壓力，未必咁有說服力，嗰個三十頭，又未到中年，撠住咗好尷尬嘅樽頸位。」

千嬅在30歲左邊的時間原來很迷惘，一來已單身很久，自我形象低落；二來是事業上遇上瓶頸，覺得自己過了少女的年齡，但又未到中女，是個尷尬的時期。（麥超億攝）

那時她一度陷入迷惘，無論是演戲還是唱歌，都卡在尷尬的樽頸位，視她為親人的林建岳，所說的一番話有如醍醐灌頂，讓她茅塞頓開：「佢話『我好明白artist都係有自己嘅意見，或者有堅持嘅嘢，但係你記住出嚟做嘢，或者同人哋合作嘅時候，你永遠都唔會搵到個最適合，要覺得咩都係Perfect match，你先會做到呢件好事，咁樣永遠都做唔到㗎！你要識得喺大家合作嘅過程，互相遷就之後，而可以得到一個好嘅結果，你個個都話唔好，邊個先好呢？個個都話唔啱，個個寫歌畀你都話唔啱feel，唔得㗎。』其實佢意思係如果你有能力、你有本事，幾唔啱嘅嘢都可以唱到變自己嘅嘢，咁呢個係一個『嘩！大企業呀！』嘅一個話題，我又聽到喎，嗯，我就知道我要離開自己個Comfort Zone。」

而與寰亞老闆林建岳合作期間，除了做人之外，千嬅學到更高層次的道理，更使她走出Comfort zone。（VCG）

轉變後遇丁子高及《春嬌》 成人生轉捩點

千嬅意識到與其等待「度身訂造」，不如提升自己，她開始調整心態和能力，更謙虛地去學習和接受，這不僅是事業上的突破，更是與自己的和解。《牧羊少年奇幻之旅》中，Paulo Coelho就寫過：「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你。」當你決心揮別過去，勇於踏出第一步時，上天見到你的勇敢，都會為了鋪一條新的路。當千嬅心態放鬆後，果然整條路也更順了，她遇上老公丁子高，接拍了《志明與春嬌》，更成為影后，人生從此進入另一篇章。

千嬅改變自己後，獲邀拍《志明與春嬌》，她大讚彭浩翔很容易溝通，也令她開竅，更謂：「我又唔識你，點解你會寫咗我嘅嘢出嚟嘅呢？」（VCG）

雖然她本人不覺得，但從觀眾角度看來，「余春嬌」一角很自然、真實，不似在演戲，原來因為千嬅整個人的狀態都放鬆了、開竅了，對演戲的節奏和方式都有所蛻變，「由一個人變咗兩個人，突然間睇嘢嘅眼光，個過程，我覺得好大嘅改變、衝擊，拍完呢套戲之後，就理解多咗，同埋好放鬆。」家庭與事業的雙重圓滿，讓她覺得，這才是人生的真正開始。

遇上了丁子高後，千嬅的生活從一個人變成兩個人，事業愛情兩得意，生活也變得圓滿，她認為這才是人生的新篇章。（資料圖片）

最大伯樂華星Evelyn 願相信其可能性

回望三十年音樂路，楊千嬅對提攜過她的伯樂們充滿感恩，她數了一大堆名字，馮正、郭啟華、于逸堯、蔡德才、陳輝陽、雷頌德、伍樂城、Eric Kwok、CY Kong、林夕、黃偉文、林若寧、周耀輝……直言數漏一個都會得罪人，不過當中有一位不得不提的，正是華星的Evelyn，也是千嬅的第一個A&R。Evelyn為人低調，卻栽培出多位巨星，其中包括她和Eason，千嬅表示：「我一張白紙入嚟呢個行業裡面，其實冇人知道有幾大可能性，或者甚至乎啱啱比賽完，都有人話『你簽個人返嚟，點樣做呀？做唔到呀，點做呀？』但係Evelyn見到我身上可以做嘅嘢，佢冇第一樣否定我，有啲嘢佢覺得楊千嬅可以咁，佢覺得會見到我身上有啲嘢係Interesting嘅嘢，或者有個可能性。當然佢對自己經驗上好有信心啦，但係佢亦都會對我有呢個信心，係我可以做到嗰樣嘢，如果冇佢當時對我好有信心嘅諗法，我根本唔會有今日，都唔會有呢啲機會。」

講起一手將自己由不可能變成可能的伯樂Evelyn，千嬅說：「我嘅原點嘅時候，Evelyn已經畀咗一個好好嘅基礎我，到我自己後面再做再唱嘅時候，我都有一個屬於自己一派嘅嘢，所以，我會掛住佢㗎。」（麥超億攝）

若沒有Evelyn，千嬅根本冇機會接觸到多個業界首屈一指的創作人，不會唱出多首膾炙人口的金曲，她最感激對方不會刻意為她建立包裝、人設，而是鼓勵千嬅做返自己。她對錄音一竅不通時，Evelyn以引導方式教她找出自己聲音的語調、叫她閉上眼睛想像對歌曲的畫面及印象，從一條條問題中，千嬅漸漸建立了用歌曲表達自己的基礎，「呢個知識，或者對音樂嘅判斷同審美都係喺佢身上學返嚟。」

Evelyn鼓勵千嬅做自己，從循循善誘中她漸漸建立了用歌曲表達自己的基礎，「呢個知識，或者對音樂嘅判斷同審美都係喺佢身上學返嚟。」（陳順禎攝）

讚林夕有智慧 感謝信任自己能演繹歌詞訊息

在楊千嬅的音樂國度裡，林夕或許是靈魂的賦予，這位詞壇巨匠曾不諱言，視千嬅為「心頭的一塊肉」，那份偏愛甚至「連王菲都呷醋」。在林夕只追蹤了23人的IG帳號上，千嬅至今仍是其中之一，或許都是一種無聲的證明。當被問到，林夕的歌詞是否成就了她獨一無二的形象時，千嬅先糾正：「佢係一個好有智慧嘅人，佢係一個好資深嘅填詞人，但係其實佢好專業，佢對每一個歌手填嘅每一隻歌，佢都係好用心嘅，所以千祈唔好淨係覺得佢幫楊千嬅填嘅歌先有，呢樣嘢係唔好嘅、唔啱嘅。」

她續說：「都係個起點起得好，所以我可以理解佢嘅歌詞，佢亦都係一路畀我嘅歌詞係『我』，佢好了解我，而知道我係可以用到呢一種嘅表達方法，佢對我呢個表達方法嘅一種想像，佢寫嗰時已經聽到我點唱，所以呢個係一個信任，或者係一個默契。」

林夕都承認自己偏愛千嬅，而千嬅亦感激對方了解自己：「佢寫嗰時已經聽到我點唱，所以呢個係一個信任，或者係一個默契。」（資料圖片）

另一位重要的導師，則是形象設計師Tomas Chan，她形容對方亦師亦友，關係早超越藝人與形象設計師，「每次我好需要嘅時候佢就會畀個金句我，而嗰樣嘢咁啱聽得入耳，聽得明，令到自己會反省，同埋自我修復自己。我覺得Tomas真係唔係淨係做我形象設計師咁簡單，而佢都係我人生裡面一個好重要嘅一個mentor嚟。」