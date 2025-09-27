楊冪新劇《生萬物》被指TVB《火舞黃沙》相似　陳豪坦承感不值

人氣女星楊冪主演的時代劇《生萬物》大受歡迎，使其演技獲得肯定，在「豆瓣平台」獲得7.2高分。然而，該劇的故事卻令不少網民認為與多年前的TVB劇集《火舞黃沙》相似，而有份主演《火舞黃沙》的陳豪，近日在內地出席活動受訪時，就透露確實是替《火舞黃沙》不值，表明自己很喜歡該劇。

《生萬物》播出後大受歡迎。（《生萬物》微博圖片）

《生萬物》播出後不少網民都認為與《火舞黃沙》題材相似，兩劇都是以封建社會作為背景，巧合地兩劇又是從女主角被馬賊擄走後，被眾人懷疑「貞節」是否還在的問題該上而展開，以女性角度出發敘述封建禮教的故事。

《火舞黃沙》是在2006年播出。（影片截圖）

而《生萬物》自播出後無論口碑還是收視都非常之好，但《火舞黃沙》卻沒有那麼幸運，《火舞黃沙》是一部大製作的劇集，因為故事集中狂黃土高原上拍攝，所以該劇播出時畫面較為偏黃，再加上劇情沉重壓抑，錯綜複雜，令不少觀眾難以接受，最後出來的成績卻不是很好。

《火舞黃沙》畫面偏黃，當時播出後觀眾難以接受。（影片截圖）

而有份主演《火舞黃沙》的陳豪，近日現身內地出席活動時，當提到有不少網民將《生萬物》與《火舞黃沙》作討論比較時，他就揚言確是很替《火舞黃沙》不值，自己是很喜歡該劇的，但播出後可能觀眾還不欣賞。而他還透露在一次工作上撞見黃德斌，認為就算監製戚其義、林保怡等人再合作，依然相信無論甚麼時候在一起大家都會擦出火花，就算《火舞黃沙》重拍一次，相信出來的火花只會更加厲害。