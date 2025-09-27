功夫巨星與抖音網紅女團跳舞扭腰扭pat賣萌　震驚網民直呼好割裂

現年62歲的「功夫皇帝」李連杰早前因頸部發現硬塊住院，經檢查發現是良性腫瘤，決定進行手術切除，其後他拍片報平安，並分享過往曾經歷3次生死關頭，直言：「我曾經也很恐懼死亡。」他自爆曾三度險死，其中一次是高原反應，當時身處海拔4300米，出現呼吸困難，更導致大小便失禁控制不住，最後他落山回到平原後才回復正常。而經過十幾年來的修行，李連杰已能平靜面對剛完成的那次手術。

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰過往曾經歷3次生死關頭。（影片截圖）

現時李連杰身體情況恢復理想，他亦已重新投入工作，前日李連杰的官方抖音帳號就上載了一條他與內地網紅女團跳舞的視頻，一代功夫巨星竟然與抖音網紅女團聯動大跳網紅舞，令一眾網民大為驚訝。而與李連杰聯動的女團官帳號亦寫上：「杰哥，你要是被不齊 (女團名字簡稱) 綁架了便眨眨眼。片中可見李連杰穿上牛仔衫牛仔褲與女團一起跳舞，有幾個舞步加入了功夫元素，有幾下扭腰扭屁股動作就相當嫵媚，李連杰期間跳到喊救命。最後他又擺出賣萌表情與女團合照，展現出鮮為人知的一面。有網民不禁表示：「我有生之年竟然能看到李連杰拍這種抖音哈哈哈」，此評論獲逾3.1萬讚，另有網民表示：「很違和的割裂感覺」。

李連杰與抖音網紅女團跳舞。(影片截圖)

