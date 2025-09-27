農夫麥玲玲巡演開鑼全場爆滿　曾窮到燶靠《風生水起》逆轉人生

組合「農夫」FAMA與麥玲玲師傅再有跨界合作，藉經典rap歌《風生水起》二十周年，舉行巡迴分享音樂會《農夫麥玲玲 三面玲農、粵聽粵開心》。首場於廣州中山紀念堂登場，全場爆滿，見觀眾反應如此熱烈，三人已決定11月於澳門再開兩場，希望將來能在不同地方開騷，與各地Fans相聚。



農夫麥玲玲先到場外演唱會拜神儀式，祈求演出順利。

農夫與麥玲玲巡演騷正式開鑼！

農夫戶口曾剩雙位數 一首歌改變命運

二十年前農夫窮到燶，戶口曾僅剩雙位數，麥玲玲雖薄有名氣卻備受質疑，促使三人決定跨界合作，推出Rap歌《風生水起》自嘲一番，想不到意外爆紅，不僅改變命運，更開啟二十年事業與財富豐收，是次演出正是為了分享背後信念及感激粉絲多年支持而設。

現場座無虛席，觀眾氣氛高漲。

全場爆滿！

嶄新結合「哲理＋音樂」騷 觀眾讚勵志有共鳴

演出分為多個章節，涵蓋事業、感情、財富、人生路向，每段由玲玲師傅以精闢讀白作引子，農夫緊接演唱，構成嶄新的「哲理＋音樂」元素。觀眾橫跨老中青以至於不同階層，原本抱着支持偶像心態入場，最後卻意外獲得人生啟發，普遍大讚「觸動有共鳴、勵志又溫暖」收穫滿滿。

正能量滿滿！

玲玲師傅激讚首場嘉賓張繼聰：心態好正！

首場嘉賓張繼聰分享自我叉電秘技，更深情演唱《還是覺得你最好》，玲玲師傅大讚：「阿聰心態好正！塞車？佢話好喎，可以欣賞風景；酸民話佢樣衰？佢又覺得好喎，代表有人留意！呢種正能量，好啱我哋個騷嘅中心主題。」

首場嘉賓張繼聰分享自我叉電秘技。

玲玲師傅大讚阿聰心態好正！

玲玲師傅爆C君係「控制狂」 陸永好脾氣又照顧人

騷後，玲玲師傅大談演後感：「平時做講座多數講玄學，今次係講自身經歷、個人感受，笑中有淚，同時畀信念同正能量大家，我覺得幾突破同成功！」玲玲師傅又指自己對這類演出經驗較少，大讚陸永脾氣好又照顧人，好有心機教自己如何「入歌」。至於主導創作的「創意總監」C君就別出心裁，金句多多，但就控制狂唔准人改稿，豈料遇著無耐性背稿、專爆肚的玲玲師傅，常有驚喜場面，幸好農夫總有方法接到，令全場仍擦出不少火花！

好正！

令人期待！

三人已決定11月於澳門再開兩場。

尾段，玲玲師傅一貫指點迷津，但並非以玄學，而是以宏觀哲理為大家指點人生方向。

完場前，農夫獻唱《最偉大嘅平民》，歌詞表達平凡人為家人甘於犧牲的偉大精神，令觀眾動容，不少人眼泛淚光。

現場佈滿花籃祝賀，范冰冰、楊千嬅等巨星送上心意，花香滿場，為這場別具意義的二十周年演出添上最華麗的點綴。