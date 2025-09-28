731｜郭少芸睇到痛心落淚　心情未能平靜：歷史絕不能被遺忘

抗戰電影《731》自上映後大受歡迎，上映十天已累計票房高收逾14億人民幣，走勢持續向好。而近年已將重心轉移內地發展的郭少芸，就受到主辦方的邀請前往北京看首映，一邊觀看時更一邊流眼淚，心情久久未能平靜，表明歷史可以過去，但絕不能被遺忘。

《731》自上映後大受歡迎。（網上截圖）

受邀前往北京看《731》首映禮的郭少芸，事後於個人社交平台分享當日觀看體驗。而在未正式觀看時，她就提醒大家不應只知道「731」這個事件名稱，而是要去了解該事件的背後真相：「很多人都聽說過731部隊，知道那個是一場非常殘酷的人體實驗，但是我們不應該只知道事件的名稱，而忽略了後面真實的慘痛，觸目驚心的真相。這部電影，它的意義就在於，讓我們直面那些不該被遺忘的記憶。」

郭少芸受邀看首映。（影片截圖）

看見一幕幕同胞被日軍虐待、殘殺等的畫面時，她一臉揪心及痛心。（影片截圖）

而在觀看電影時，當她看見一幕幕同胞被日軍虐待、殘殺等的畫面時，一臉揪心及痛心，更看到雙眼通紅，最後忍不住流下眼淚，及後心情久久未能平靜，她認為：「作為一個中國人，我們有責任去銘記，不讓這個歷史被時間模糊，更不應該被世界遺忘。」還留言表示：「歷史可以過去，但絕不能被遺忘。」

最終忍不住流下眼淚。（影片截圖）

電影《731》是以親歷者的視角切入，講述了侵華日軍731部隊對中國東北地區的百姓實施的細菌實驗等慘絕人寰的暴行故事，警示大家要銘記歷史，珍惜和平。

心情久久未能平靜。（影片截圖）