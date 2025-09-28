楊千嬅專訪｜悟人生減法　再定義「勇」：面對失敗同拒絕都要勇氣

去年剛踏入知天命之年，楊千嬅形容人生像一道數學題，上半場我們拼命做「加法」，追求外界的期望與成就；下半場則要學懂做「減法」，在了解自己後，專注於真正重要的事。這份豁達與沉澱，讓她重唱舊作時有了翻天覆地的感悟。再唱《勇》，她發現懂得「拒絕」比一往直前反而需要更大勇氣；而重錄《再見二丁目》時，一句「歲月長衣裳薄」更讓她感觸落淚，坦言花了三十年才真正讀懂箇中真諦。

從加法到減法，從追求到放手，楊千嬅在專訪中分享了她51歲的智慧——那是一種與自己和解後，油然而生的從容和通透。

髮型：Heitai Cheung & Taurus Lee

化妝：Ling Chan

場地 : 香港瑰麗酒店



楊千嬅接受《01娛樂》專訪，分享有關《Live MY life》的感悟。（陳順禎攝）

新歌帶出50歲想法 人生從加數變減數

新歌《Live MY life》是她當下心境的最佳註腳，也在無心插柳下成為了演唱會主題曲，決定做這首歌時，團隊都未知能否成功申請紅館檔期，千嬅純粹紀錄低自己的心情以及在巡演的感悟，變成一首作品，但林若寧竟非常準確地透過歌詞闡釋出千嬅的想法，「我話『嘩！你真係好了解我。』」千嬅希望每一個人生階段的朋友，都能藉著這首歌找到出口、好好向前走，「我好想呢一隻歌係代表自己喺50歲嘅人生，其實隨時都可以係一個起跑線，再去追求生活上其他夢想或者感覺。」

千嬅推出《Live MY LIfe》，希望歌曲能代表自己50歲的人生，同時帶給聽眾「向前走」的力量。（MV截圖）

這份隨時可以重啟的勇氣，源於她三、四年前開始悟出的一套「減法」哲學，千嬅用一道簡單的數學題，來比喻這場心態轉變。「一出世嘅時候你係一個加數，因為你係一張白紙，每得到一樣嘢，一個Credit，或者一個成功，你都係加緊上去。」她坦言，年輕時拼命向前衝，追逐著一個又一個目標，卻慢慢發現，這些目標往往是建立在「別人」的期望之上，忘了自己真正為誰而活，「一路追追追追，速度好快，係咁跟住我自己個目標、目標、目標，追quota、追target，但係個Target同目標分分鐘係我覺得人哋期待我，或者人哋想見到，或者個指標係大眾裡面呢個先叫好，但係我漸漸遺忘咗自己嘅Standard，其實對自己想追求嘅係咩，都會偏側咗。」

千嬅認為，過往的人生是加法，但近年開始變成減法。（陳順禎攝）

在不斷累加的過程中，初心漸漸模糊，安全感也隨之搖晃，除了想鞏固自己所得外，更會害怕失去。然而直到後來，她才領悟到人生下半場的課題，「愈嚟愈年紀大嘅時候，你就開始要學識減數生活。因為你經歷咗前面嘅加數，更了解自己之後，你應該開始要好集中或者Focus喺自己擅長或者最想做嘅嘢，將佢再發揮得更加好啲。」 千嬅表示，在關機再重新開機的時候，會更清晰自己想做什麼，並說：「而家一個新世代開始咗，我覺得我應該個方向係開始做一個niche（小眾）嘅嘢，唔係一個mass（主流），因為每一個年代都有屬於佢哋嘅音樂嘅文化紀錄，廣東歌呢三個字其實係由7、80年代到而家，你見一路都演變緊，但係我會好接受呢種演變，因為呢個就係好真實嘅紀錄，同時記錄咗我哋每一代人嘅文化背景嘅變化，或者生活上面經歷嘅變化。」

得為90年代出道的歌手，千嬅認為應該將自己在崗位內發揮得最好，並將所有陪著她成長的歌，變成一個新的命題，她更提到經典作《勇》，「勇，唔係淨係愛情上嘅勇敢，而係做人嘅勇敢，或者面對失敗時候嘅勇敢。」能將這些問題傳給年青人、新朋友，對千嬅來說很有意思，「我覺得令到自己做嘅事有意義，過嘅日子有質感，必須要好理解自己而家再做每一樣嘢嘅原因係咩，咁就唔會內耗，同埋係會專業啲， Focus啲。」

以往心口掛住「勇」字的千嬅，今日再重新定義「勇」：「勇，唔係淨係愛情上嘅勇敢，而係做人嘅勇敢，或者面對失敗時候嘅勇敢。」（陳順禎攝）

轉化另一種「勇」 從向前衝到鼓起勇氣拒絕人

為紀念30周年，千嬅重錄24首舊歌，並製作三隻黑膠碟，而這份「減法」哲學，也能套用其中，讓楊千嬅在重錄舊作時，有了「將歌詞內容活過一遍」的深刻體會。人生經歷和見聞廣了，再聽同一首歌，感覺可以截然不同，也有一種可能是發現自己居然是歌中人，比如說《勇》的轉變就尤其明顯。過去唱《勇》，是「沿途紅燈再紅，無人可擋我路！」的激昂澎湃，是「望著萬馬千軍都直衝」的義無反顧；但如今再唱，那份「勇」已沉澱成一種精神力量，教人鬆弛及游刃有餘。

千嬅說以往唱《勇》，是十分激昂澎湃的，因為她想表達「望著萬馬千軍都直衝」的義無反顧；但如今她認為「勇」是一種鬆弛的精神。（MV截圖）

除了《勇》，千嬅對《笑中有淚》也有不同詮釋：「我經歷過呢樣嘢，原來呢一個『勇』係咁樣，呢個『經歷就當福氣』，原來嗰個福氣係咁重要，價值咁重嘅，變咗唱出嚟個力度同嗰個態度都唔同。」（MV截圖）

千嬅續說：「其實我哋大家都要接受自己，唔好嘅時候，等於要對自己好，你都要有勇氣話『呢排真係唔係幾好，有啲攰，或者我唔想做。』拒絕人都要勇氣㗎嘛！我可唔可以唔做呢個工作呀？呢個拒絕原來比我以前追嘅嘢，『我想做呀！』同埋『我唔想做。』原來講唔想做要大膽好多。」千嬅希望年青人也別將情緒壓抑，好好照顧情緒健康：「因為身心靈係連住，身體健康冇用，你精神唔健康，你一樣身體都唔健康，我經歷過呢一啲嘅嘢，我希望話畀我下一代聽。」

問到黑膠碟的歌曲會否跟演唱會歌單一樣，千嬅不想劇透，只表示：「有啲係隻歌長大咗，有啲就係當時我處理隻歌嘅時候，冇畀返一件啱嘅衫佢着，無論編曲或者節奏感上，但係而家個人再表達返嘅時候，有第二個層次，所以亦都有其他唔同嘅故事，令到阿于（于逸堯）再編呢隻歌嘅時候有其他諗法。」（陳順禎攝）

唱《二丁目》爆喊 花30年終理解「歲月長衣裳薄」

常言：「初聞不知曲中意，再聽已是曲中人。」千嬅重錄舊作時，多次於錄音室缺堤，而當中她哭得最厲害的，便是《再見二丁目》。一講起這首歌，大家腦海或響起「原來過得很快樂～只我一人未發覺～」旋律，這也是千嬅過往的著眼點，然而時至今日，最觸動她的，是「歲月長衣裳薄」六字，她不禁感嘆：「呢六個字好重要，我用咗30年去活先明白。」

一講起《再見二丁目》，大家腦海或響起「原來過得很快樂～只我一人未發覺～」，千嬅過往亦如此，但時至今日，最觸動她的是「歲月長衣裳薄」六字，她不禁感嘆：「呢六個字好重要，我用咗30年去活先明白。」（MV截圖）

這六字出自韋莊《菩薩蠻》中一句：「如今卻憶江南樂，當時年少春衫薄」，「年少春衫薄」意指風華正茂、超然灑脫。而為這首歌注入靈魂的林夕，多年前曾在《萬紫千嬅十年一晚夜》中講到：「寫第二隻碟《再見二丁目》嘅時候，我唔知邊個楊千嬅，不過覺得首歌好好，我就將自己經歷寫咗落去，跟住佢唱咗之後我覺得好好，從此我就立定心志，我要對呢個人好偏心。」過往千嬅唱這首歌也多次淚灑人前，眼淚可以是多種情緒的載體，而千嬅就親自剖析，重錄《再見二丁目》時的眼淚不是傷感，是感觸：「呢個係我最connect到自己嘅一隻歌，可能當時林夕寫嘅時候我都未必理解到，佢寫緊佢自己嘅感受各樣嘢，我亦都好多謝佢信任我可以deliver到嗰種感覺，可能我當時未明白晒啲字，但係今日我活到而家，呢30年嘅音樂旅程，我得到嘅一啲感受之後再去唱……我以前pick up呢首歌嘅重點係『原來過得很快樂，只我一人未發覺』，但我今日好感觸嗰一句說話係『歲月長衣裳薄』，我覺得好有意思，可能真係要咁多年，你有一啲嘅諗法或者有一啲經驗之後，你先會睇得再通透啲。」

林夕，多年前曾在《萬紫千嬅十年一晚夜》中講到，聽完楊千嬅唱《再見二丁目》後便決定「我要對呢個人好偏心。」而千嬅在旁也感動落淚。（節目截圖）

千嬅坦言，年輕時演繹的，是一種瑟縮在街角、自憐自唱的孤獨；如今則是覺得自己置身於一個很大、很空洞的世界，孤身一人在唱歌，然而，她覺得孤獨非壞事：「其實我哋都可以面對『自己同自己相處』嗰樣嘢，以前會好驚孤獨㗎嘛，或者相處上面，都係好深嘅學問，但係原來最深嘅學問係要學識同自己相處。我遊歷咗好多嘅時間同埋經歷，參透咗呢樣嘢，跟住我就發現『歲月長 衣裳薄』裡面嗰種感覺。」從害怕孤獨，到安然自處，這份領悟，正是三十年歲月賜予她的禮物。

千嬅在50歲的階段對「歲月長衣裳薄」最有感覺，但她坦言：「可能我到60歲又唔係睇到呢幾句，每一首歌裡面嘅歌詞嘅重點，可能唔同年紀階段你會pick up到唔同嘅重點。」

生於2025或不會出道 寄語新人做擅長的事最快樂

回望過去，再審視當下，千嬅不諱言：「如果我呢個時候出道，我未必做歌手㗎喇。」簽約過華星、新藝寶、金牌、A Music、寰亞等等唱片公司，到近年自立門戶，正式成為一個獨立歌手，千嬅最大感受是：「難，真係好難。」活到半百，有過社會經驗又能在娛樂圈屹立多年，千嬅的道行絕對不低，知道社會運作方式，不過講到時代由社交媒體主導，對作為創作者的她而言絕不簡單：「你點樣可以，死都堅持自己想要嘅音樂，但係又唔會被市場淘汰，但係你又要做得好，同時內核要好大，因為你要抵抗好多負面，所有comment，你唔可以就晒人哋嘅正評而去做一啲認為so called正確嘅嘢，唔啱㗎嘛，呢個係遠離咗創作㗎嘛。創作其實係應該你launch一啲新嘅嘢出嚟畀觀眾，而唔係觀眾想乜，你就跟住做，點樣攞呢個平衡其實係好難㗎。」

哪怕本身已在樂壇有三十年經驗，要轉型做獨立歌手，千嬅卻直言：「難，真係好難。」更表示若在2025年出道，或未必會做歌手。（陳順禎攝）

她一針見血地指出：「我會唔識點做囉，可能淨係純粹資訊同埋速度去做，我做咗產品，但係唔會做作品囉，因為作品需要時間醞釀，但係產品係要追上marketing同埋節奏。」正因如此，她寄語新生代歌手要有心理準備接受不同意見，而最重要是先了解自己：「同埋要好義無反顧，決定要做嗰件事嘅時候，就要做到最好，但係唔需要一定要做mass，你要做你最擅長嘅嘢，因為呢樣嘢先令到你自己有真實感同埋快樂，而快樂先可以令到觀眾有共鳴，而去喜歡你，總言之你決定做咩就真心去做，唔係營造，係真心去做！」