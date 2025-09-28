金馬影帝吳慷仁初嘗北京豆汁如歷生死　喝到識念詩：花開富貴

【吳慷仁/豆汁/金馬影帝/北京/小紅書】42歲吳慷仁憑《富都青年》勇奪最佳男主角，晉身成為「金馬影帝」之列。正當大家以為他會在台灣大展拳腳之際，翌年他突然宣布簽約內地經理人公司「壹心娛樂」，並前往內地發展。近日吳慷仁亦開設了工作室小紅書，分享在內地生活的日常，引起不少話題和注意。

親民合照。（吳慷仁微博圖片）

同老人家玩得好開心。（吳慷仁微博圖片）

吳慷仁（FB@kangrenwu）

吳慷仁近年前往內地發展。（視覺中國）

吳慷仁近年前往內地發展。（劇照）

早前吳慷仁前往成都工作時抽空與當地老人家打麻將，被廣大網民勁讚貼地又可愛。除了內地社交平台微博、抖音外，近日吳慷仁更開設了小紅書帳號，第一條片會是什麼內容？到了北京的他，當然是體驗北京「純爺們」，最地道、最有特色、最有挑戰性的食物——飲豆汁！

吳慷仁捲舌音好重：「我愛豆汁兒。」（小紅書截圖）

吳慷仁捲舌音好重：「我愛豆汁兒。」（小紅書截圖）

香港市民可能會問：「豆汁係乜？」雖然與豆漿只差一個字，但豆汁的味道一點都不似豆漿。豆汁是使用綠豆澱粉加工過程後，用殘留物質發酵而成，一種具有獨特酸味和濃稠口感的風味小食。據網上資料，當地人愛在早上「來一碗」做開胃菜，並配以焦圈（麵團炸製食品）、辣鹹菜絲或者馬蹄燒餅一同食用。豆汁外貌似豆漿，但色澤卻是灰綠，而且比豆漿濃稠幾倍有多。據傳，在乾隆年間，豆汁匠曾入過御膳房為皇帝製作豆汁。現時北京掀起對豆汁的文化傳承，所以到訪過北京的人都會發現，大街小巷處處都有豆汁攤，十分受當地人以及遊客歡迎！

吳慷仁初嘗豆汁。（小紅書截圖）

吳慷仁初嘗豆汁。（小紅書截圖）

吳慷仁初嘗豆汁，睇表情已經知咩味道。（小紅書截圖）

從短片可見，吳慷仁先是品嘗了當地美食滷肉，大啖食豬手肉夾餅後，就來到「戲肉」豆汁。他先是拿起一碗豆汁，試探性的聞一聞味道，就突然沉默了。再仔細地聞後，就說：「嘩，這個味道。嘩，這個味道，很特別。」之後，他拿起一個焦圈，沾一沾豆汁後，就送進嘴裏，咬下一口咀嚼後，露出了猶如獨電了或食到超酸檸檬的表情，說：「完了，完了。說大話了。」

吳慷仁初嘗豆汁。睇吳慷仁表情已經知咩味道。（小紅書截圖）

正式「品嘗」前，他望着那一碗擺在枱上的豆汁時，十分猶豫不決，似是如臨大敵一樣，想拿起又不敢，他又說：「喝完這個會抖呀！」掌鏡人說：「這個是好味道。」他問：「那壞的味道呢？」還語無倫次的念起詩來：「花開富貴，樹會枯，人會老，豆汁不會變。」

吳慷仁初嘗豆汁。睇吳慷仁表情已經知咩味道。（小紅書截圖）

他問掌鏡人：「你上一次喝豆汁是什麼時候？」掌鏡人回答：「十年前了。這碗喝，下一次喝也是十年後。」吳慷仁馬上說：「是不是我喝完，你就喝完？」掌鏡人回答：「可以呀。」吳慷仁說：「我不能激呀。」之後他再說：「十年喝豆汁兒，十年後，看看我們成長吧。乾了，豆汁兒。」然後，鏡頭中就看到他舉起那碗豆汁，「喝」下去了。「喝」到一半時，他還說了一句：「越是下面越是精華！」就舉起碗，繼續將豆汁一喝而下，還向鏡頭展示碗底，表示自己喝完了。最後，似是經歷了生死關頭的吳慷仁又說：「有一點惆悵。因為有一種，一件事情辦完的感覺，整個人鬆了。」

吳慷仁喝晒，好勁呀！（小紅書截圖）

不少網民都大讚他可愛，說：「太喜歡你了！」更驚嘆他竟能喝了一整碗豆汁：「真的喝了啊哥！」「笑死，太可愛了！」也有不少網民留意到他口音上的變化，笑言：「可以正常說話嗎？」「舌頭能不能打個蝴蝶結？」