莊子璇遇透視裝即問點打底 森美：你哋覺得呢啲衫入面係可以唔著

由森美、馮盈盈主持、合共五集的《香港紡織業聯會呈獻：剪裁魔法師2》，將由今晚（27日）起、逢周六晚8點翡翠台播映，《剪裁魔法師2》將延續第一季節目，以真人騷比賽為模式，及推廣香港時裝及設計產業發展為理念，嚴選八位潛力香港時裝設計師、Part住本季八位「星級模特兒」（排名不分先後）：莊子璇、葉靖儀、梁凱晴、潘靜文、楊梓瑤、何廣沛、許俊豪、黃奕斌，圍繞不同主題發揮創意及才華，爭奪今季冠軍殊榮及港幣20萬獎金。

今晚（27日）首播的第一集，八位「星級模特兒」、將聯同上季三甲設計師：冠軍姚子裕、亞軍羅宇豪，及季軍王竣鋐，以盲選形式在首輪淘汰賽場地—DX設計館展覽廳舉行的「一日限定pop-up Store」中、從11位在海選中脫穎而出的時裝設計師中投票最佳8位；８位入圍設計師，將透過抽簽形式決定配對藝人。

評審過程爆火藥味 嚇到馮盈盈O晒嘴

為配合盲選主題、11位設計師與主持之一的馮盈盈齊齊坐在觀察室、親眼見證由「星級模特兒」及上屆三甲設計師組成的「評審團」、對自己的作品及精心擺設的檔位進行評頭品足。期間由於有人評語相對刻薄，有設計師一度手舞足蹈

反抗：「點解我哋要fit into個Square？呢個就係我最討厭嘅講法，佢講晒吖！」激動程度令盈盈亦為之咋舌。

除了火藥味，11位評審Shopping揀衫時亦有不少搞笑及開心時刻，頭號搞笑表表者，竟然是黃奕斌Hugo。事緣Hugo不但近乎見到每一件衫都會感嘆：「如果我女友著…」，盡顯戀愛腦一面之餘、亦展現了保守一面。譬如葉靖儀Michelle拿起心水Corset不知如何配搭時，Hugo莫名其妙彈出一句：「對於我嚟講衝擊太大。」老友潘靜文Sherman聞言即搞笑寸嘴謂：「即係你女朋友平時著樽領嘅？！」令全場爆笑。

莊子璇Hilary則盡顯保守一面。事緣由於不少參展衣服都採用透視設計，Hilary見到每一件都關心是否可以打底，又緊張表示：「呢個位要遮遮佢。」由於Hilary「打底情意結」太強烈，令森美不禁肉緊反問：「各位女士，點解你哋覺得呢啲衫入面係唔可以唔著嘅呢？你哋平時都係咁？」而梁凱晴Carina則意外曝光了「顯瘦情意結」，每位藝人都各有自己的堅持及搞笑位。

何廣沛唔介意著粉紅色晚裝裙做Model背後原因勁玄妙

雖然八位「星級模特兒」要等到下一集才正式與配對設計師正式合作，但Hilary及何廣沛在首輪淘汰場地已急不及待做「人肉衣架」，細細粒的Hilary勇於挑戰將「蓋掩拳王Belt」披上身當披肩、何廣沛則不介意為粉紅晚裝裙任Model、背後原因更相當玄妙：「有風水師同我講，我今年好襯粉紅色。」