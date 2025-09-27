領廚爭霸戰｜梁兆楹Shirley奪「人氣廚神」　精湛廚藝入終極之戰

HOY TV 飲食競技節目《領展鮮活街市呈獻：領廚爭霸戰》自開播以來賽事激烈緊湊，廣受觀眾熱烈追捧！，經過多輪比賽之後，四強經已誕生。而萬眾矚目的終極決賽將於9月28日（星期日）晚上9:00在HOY TV 77台強勢播出。兩位脫穎而出的參賽者將面對更為嚴峻的考驗，於終極一戰中施展渾身解數，全力爭奪「領廚之星」的最高榮耀。

蔣怡聯同一蚊 Joe、朱智賢、陳思圻現身蝴蝶街市。

為迎接這場巔峰對決，節目今日特別於領展鮮活街市屯門蝴蝶街市舉行宣傳活動。主持人蔣怡聯同五位藝人嘉賓：游莨維（一蚊Joe）、朱智賢、陳思圻、梁凱晴、樂翊榆，以及四強參賽者——歐愛琳（Cherry）、張文采（文采）、劉欣婷（Owen）與梁兆楹（Shirley）一同亮相。眾人與現場觀眾熱情互動，大派禮物，將現場氣氛推向高潮，為決賽凝聚全城期待。

節目主持人蔣怡在活動中表示：「非常開心能夠見證四位參賽者一路以來的成長與蛻變。我相信他們每一位都為了在比賽中呈現最完美的廚藝，付出了大量時間與心血，不斷精進廚藝技巧、突破自我。這份堅持與熱情，不僅是為了競賽，更是為了走出一條屬於自己的廚藝之路。」

此外，梁兆楹（Shirley）憑藉其出色表現與觀眾緣，從眾多參賽者中脫穎而出，奪得「人氣廚神」此項殊榮，並由主持人蔣怡親臨頒獎，以表彰其精湛廚藝與超高人氣。