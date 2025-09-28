79歲視帝復出拍短劇 烈日下身水身汗唔覺辛苦：好多人恨都恨唔到
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年79歲的夏雨由60年代從影至今演出不少經典角色，當中他在《溏心風暴之家好月圓》中飾演的「Jo鮑」深入民心，他更憑此角奪得最佳男主角。近年夏雨已淡出幕前過着半退休生活，甚少拍劇或出席公開活動，不時周圍旅遊，又相約好友聚會，樂得清閒。不過近日夏雨就復出拍攝短劇《邑城風雲》，早前李力持更到劇組探班！
今次拍攝主要在廣東江門新會陳皮村取景，劇情以新會陳皮村為背景，講述陳皮傳人梁廣業（夏雨飾）與檸檬大王蘇曼玲（米雪飾）兩大家族從商戰博弈到攜手打造「陳皮產業鏈共同體」的故事。相中所見，雖然夏雨戴上草帽、膊頭搭着白毛巾，但在烈日下拍攝仍身水身汗，不過他就不覺得辛苦：「千祈唔好講辛苦，喺我個字典永遠唔向人講辛苦，好多人恨呢種辛苦都恨唔到，咁你而家話辛苦即係點呀？即係曬命呀？所以咧，嗰啲錢唔係個天跌落嚟嘅，永遠都係付出先有收入，係咪先？」
對於拍傳統電視劇與短劇的分別，夏雨就認為差別不大：「我哋呢個短劇呢，就十分鐘一集嘅，同埋呢就廿幾集，咁差唔多佢係已經同電視劇冇分別㗎喇，一樣㗎喇。」片中所見，夏雨面露笑容，更有一頭又黑又濃密的頭髮，比起以往白髮造型顯得更年輕更精神，狀態大勇！