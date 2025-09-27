口罩小姐徐蒨駖舉行生日派對　女神雲集唔怕比較：自己顏值有提升

口罩小姐徐蒨駖（阿姨）早期曾任空姐，與劉佩玥做過同事，2017年起轉做廣告化妝師，服務過多位藝人和歌手，包括吳業坤和關楚耀等。徐蒨駖在2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》獲得亞軍加入娛樂圈，之後成為ViuTV節目《囝囝女女730》主持之一，開始展開幕前工作，備受網民喜愛。

為尋求人生突破，2024年徐蒨駖在老公Andy鼓勵下以36歲年齡參加香港區「環球小姐」選拔賽，成為年紀最大的參賽者，她自認為身份及年齡是優勢，處事更加成熟。雖然選美落敗，她直言透過選美更加認識到自己，同時獲得選美舞台經驗此生難忘，認為都是人生的寶貴經歷。

徐蒨駖日前生日，聯同食神林澄光於酒樓合辦聯合生日party , 各界好友一同到賀，座上客包括Yuki羅毓儀、Kris林俊其、Maggie梁敏巧、Toby陳庭欣、前仁濟主席Vincent王賢訊 以及上屆環球小姐、七師傅、DJ林柏希等等。當晚亦有多間品牌贊助抽獎，令到各嘉賓以為置身於晚宴當中，還有兩屆香港小姐冠軍同場合照，將現場氣氛炒熱！

口罩小姐徐蒨駖舉行生日派對。

徐蒨駖接受《香港01》訪問時表示：「全場顏值高，橫跨各界別 , 令自己都覺得自己嘅顏值都有所提升， 真係好似有張生日卡中所寫嘅 "我每次出現都會令人不會有因年齡增長而恐懼的"呢個亦係我嘅願望之一。」

