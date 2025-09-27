日本Coser柳丸驚傳死訊　搞笑「一字馬」高難度姿勢吸過百萬粉絲

日本Coser柳丸驚傳死訊。今日瘋傳日本Coser柳丸的死訊，就連香港Coser都有討論。據知她為一位日本知名Coser（Cosplayer），以極高的身體柔軟度聞名，常在Cosplay照片中展現「一字馬」等高難度姿勢，再搭配搞笑或可愛的表情，因而吸引大量粉絲。她活躍於X（前Twitter）平台，帳號@koharuuuuuuuu擁有超過66萬追隨者，常分享Cosplay作品、日常趣事及活動告知。柳丸不僅參與動漫展覽、拍攝會，還舉辦粉絲見面會如卡拉OKオフ會，並以「よく曲がるコスプレイヤー」（善於彎曲的Coser）自稱，風格幽默親民，累積高人氣。

日本Coser柳丸因身體柔軟度高而聞名。（X@koharuuuuuuuu）

日本Coser因不明長期病患逝世。（X@koharuuuuuuuu）

日本Coser柳丸因身體柔軟度高而聞名。（X@koharuuuuuuuu）

據多間日本媒體報導，柳丸於2025年9月16日因長期不明疾病惡化而逝世。她的妹妹於9月26日在X及Instagram上發布訃聞，表示柳丸長期與病魔奮戰，但最終安詳離世，對粉絲的長期支持表達感謝。

柳丸家人亦曾在社交平台發布，表示柳丸有長期病患而需暫停活動。（X@koharuuuuuuuu）

9月26日，家人在柳丸社交平台發布訃聞。（X@koharuuuuuuuu）

柳丸生前曾在3月發文提及「我的活動結束只有在死亡時才會到來」，顯示其堅強意志，但8月底病情惡化後宣布暫停活動，承諾康復後回歸。訃聞發布後，引發粉絲及網友哀悼。

