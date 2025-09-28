絕命法官劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《絕命法官》陸劇又名《芻狗之血》，改編自以色列電視劇《Kvodo》，劇本亦曾翻拍成美劇和韓劇《法官大人》。今次有歐冠英作為編劇，蘇萬聰為執導，由張家輝、胡杏兒領銜主演的一套以犯罪警匪為題材的電視劇。金像影帝張家輝相距20年再度出演電視劇，並首次搭檔視后胡杏兒，更與謝天華有多場對手戲，還有金像影后鮑起靜、今屆金像獎最佳男女配角朱栢康、谷祖琳，豪華港劇陣容讓人大呼期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

绝命法官官微@Weibo

《絕命法官》電視劇情大綱

1990年代初，社會暗流洶湧，法官秦譽（張家輝 飾）曾與高級督察唐萱（胡杏兒 飾）合作，將社團龍頭韓奎龍繩之以法。秦譽原本是一位剛正不阿的法官，然而，當獨子秦一唯（曾向鎮 飾）意外撞傷黑幫韓家的長子後，秦譽進退兩難，因愛子心切，他選擇隱瞞真相並偽造證據，將罪責嫁禍給偷車少年，不惜用法律知識與人生閱歷改寫事實，虛構連篇謊言，觸發黑幫的報復。秦譽不僅將自己與家人捲入復仇對戰，也逐漸打破正邪之間的界線。而唐萱執著堅守正義，鍥而不捨地追尋真相，在調查過程中查出權力與罪惡之間牽連複雜，官商勾結、警界腐敗與陳年舊案亦糾纏不清，伴隨著縱火、爆炸與槍戰展開正邪交鋒。

《絕命法官》播出時間｜最新追劇日曆

《絕命法官》電視劇幾時播? 《絕命法官》一共有20集，2025年9月28日12:00上線，優酷全網獨播，優酷VIP會員首更2集，9月29日至9月30日每天更新2集，10月1日至10月5日每天更新1集。SVIP每個更新日提前多看1集。

《絕命法官》演員

張家輝 飾 秦譽

本為正直的法官，但因保護兒子，偽造車禍證據嫁禍於偷車少年，巧用法律和權力大話連篇，漸漸黑化，與黑幫對侍

绝命法官官微@Weibo

胡杏兒 飾 唐萱

正義的高級督察，一心追查真相，相信法律公義，是調查案件的關鍵人物

绝命法官官微@Weibo

曾舜晞 飾 韓烈

黑幫龍頭韓奎龍的次子，身為受害者而進行報復行動

绝命法官官微@Weibo

鮑起靜 飾 沈寧

退休法官

绝命法官官微@Weibo

謝天華 飾 戚長榮

黑幫首領

绝命法官官微@Weibo

許紹雄 飾 盧維德

法官前輩