童星出身男星罕現身驚變面目全非容貌繃緊　與凍齡老婆成強烈對比

現年57歲的許秋怡早年與張智霖（Chilam）合唱《現代愛情故事》而一曲成名，她與比她大兩年的老公王書麒轉戰內地發展多年，有傳他們密密登台月入近百萬，身家更已過億。許秋怡同王書麒近年甚少在香港露面，去年他們夫妻倆作客前港姐鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」，就大談往事及分享近況，更自爆身體出現問題，王書麒曾兩度經歷面癱。

許秋怡同王書麒婚禮舉行多年，但17年時秋怡自爆原來一直未註冊結婚。（許秋怡微博）

近日有網民於社交網分享了一段有王書麒以及許秋怡的短片，寫道「#林俊賢 賢哥和#許秋怡 #王書麒 夫婦在演出後台見面花絮，聊的好開心啊！#唐太宗李世民 #演出後台花絮」。從片中可見，前TVB男星林俊賢正在與王書麒以及許秋怡聊天，許秋怡雖然年過半百，但仍保持住童顏樣貌，相當凍齡，完全看不出她的真實年紀。王書麒的髮量看來大減了，他當日的臉色異常慘白，皮膚緊得出現疑似僵硬的情況，顯得相當繃緊。他的眼睛也比以往小了很多，嘴巴笑起來時亦不太自然。有網民直指王書麒的樣子變得面目全非，一下子很難認出是他。

林俊賢與王書麒以及許秋怡夫婦。(小紅書)

王書麒10歲就以童星身份出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心，長大後加入TVB，曾在《為人師表》中擔任男主角，但可惜之後發展平平，1994年約滿離巢後曾在亞視拍劇，亦有轉戰影圈拍過多部三級片。2001年王書麒因進食期間不慎咬傷口腔內部，以致翌日起床時右邊面部肌肉歪向上，出現類似中風症狀而需要求醫，最後被診斷為「面顏神經麻痺」，他亦被迫停工，花8個月才好轉，其後他逐漸淡出幕前，但至今王書麒仍有少許面歪。

王書麒10歲就以童星身份出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。（影片截圖）

曾在《為人師表》中擔任男主角。（影片截圖）