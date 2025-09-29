單立文年輕Bob頭照出土獲讚最帥西門慶　網民：年紀愈大愈善良

現年66歲的單立文唱而優則演，除了組成樂隊Blue Jeans攻樂壇之外，更曾是張國榮、梅艷芳、徐小鳳等的御用音樂師，亦不斷參與唱片製作、作曲、編曲、配樂等工作。其後亦在影壇發展，拍攝過不少三級片，更成為「西門慶專業戶」。近日有網民分享了單立文年輕時候的照片，隨即引起網民熱議。

單立文。（IG圖片）

單立文與胡蓓蔚結婚多年恩愛如初，一直是圈中的模範夫妻。（IG圖片）

近日有網民將單立文於1994年播出的TVB劇集《千歲情人》中的劇集截圖，並分享到threads留言寫道：「西門慶/史公子 年輕時的顏值也是很猛的啊」，隨即掀起網民熱議。有大批網民看到照片後，都紛紛留言大讚：「西門官人是香港搖滾界的元老級重量人物」、「他不紅真的是沒天理」、「五官帥炸」、「後生果陣又靚仔又邪，而家肥咗個樣善良咗😂」。

近日有網民將單立文於1994年播出的TVB劇集《千歲情人》中的劇集截圖分享到threads。（threads）

單立文本人看到帖文後回覆表示：「大家過獎啦⋯⋯」看到本尊親自回覆帖文，引起大批網民關注，並踴躍留言：「熊樹仁，你可唔可以做中4嘅嘉賓評判？」、「仁哥而家仲係好型」、「最有印象的是 賭俠、與龍共舞、城市獵人 感謝大哥豐富了我的童年」、「超正，音樂又好聽。」、「居然釣到本人了!」、「最帥的西門慶！！！」。