80年代男神被揭北京睇樓疑置業買豪宅　為千金讀書打造優質環境

現年72歲的B哥哥鍾鎮濤，年輕時憑著高大帥氣的外表，加上彈得一手好結他，是80年代的「男神」代表。鍾鎮濤經歷兩段婚姻，在1988年與章小蕙結婚並誕下一子一女鍾嘉浚和鍾嘉晴，但二人於1997年離婚收場。之後他覓得真愛，與范姜組織幸福家庭，並誕下兩名女兒鍾懿及鍾幗。其中鍾㦤跟爸爸一樣熱愛演藝工作，早前更獲得北京電影學院取錄成為導演系研究生，為女兒讀書打造舒適和優質環境，鍾鎮濤近日被揭在北京睇樓，可謂廿四孝。

鍾鎮濤（阿B）有兩段婚姻共育有一子三女。（微博@鍾懿Blythe）

鍾㦤跟爸爸一樣熱愛演藝工作。（微博@鍾懿Blythe）

21歲的鍾㦤從小已很有表演慾，早前高調宣布正式出道做歌手，爸爸鍾鎮濤全力支持出Po指「鄉親父老們請關注」。為了實現夢想，鍾懿一直裝備自己，2022年獲得三所國外名校電影科系錄取，最後選擇前往英國深造，早前再迎來好消息，透露獲得北京電影學院取錄成為導演系研究生。

兩父女感情好好。（IG@blqthe）

鍾㦤從小已很有表演慾。（IG@blqthe）

愛女即將在北京展開人生新一頁，鍾鎮濤當然是事事親力親為，繼早前兩公婆陪女兒開學後，近日，有北京地產經紀在社交平台上載合照，分享了帶鍾鎮濤睇樓的經歷，相信此行正是為愛女物色「安樂窩」。經紀興奮寫道：「偶遇巨星？！帶鍾鎮濤老師看房的一天️，沒想到TVB裡的熟面孔這麼接地氣！」從照片可見，二人身後背景樓盤均為設計時尚、擁有落地大玻璃窗的新式住宅，相當有氣派。

知道囡囡被北電錄取，阿B仲興過阿女。（抖音@鍾鎮濤）

B哥哥與老婆陪愛女開學。（微博圖片）

鍾鎮濤當日打扮年輕，頭戴粉紅色Cap帽配太陽眼鏡，身穿簡約而不失格調的白色Chrome Hearts上衣，非常sharp醒，完全不似古稀之年。該地產經紀大讚鍾鎮濤真人非常親切：「超nice，一點架子都沒有～看房過程有說有笑，還會很認真的給建議。不愧是實力派前輩，親和力滿分！唱歌超好聽，行走的低音炮，抗不住。」

鍾鎮濤近日在北京為女兒睇樓。（小紅書）

地產經紀分享。（小紅書）

網民留言大讚鍾鎮濤是好爸爸：「因為女兒考上北電所以在這置業（也是未來留給女兒的），好父親」，該經紀亦以第一身角度回覆：「他們父女關係處的跟朋友似的，真好」，意外透露鍾懿當日亦有陪同睇樓之外，也可見兩人父女感情極好，鍾鎮濤為女兒睇足全日樓依然笑容滿面，絕對是圈中的模範爸爸。

鍾㦤開心入讀北京電影學院。（微博圖片）