鄭伊健現身新加坡機場舉動貼地親民　髮型竟遭吐槽稀疏似老奶奶

現年57歲的鄭伊健當年憑演出《古惑仔》系列電影中陳浩南一角而紅遍亞洲，電影《風雲》系列中聶風一角亦是超級靚仔，年輕時顏值巔峰的他真是風靡萬千少女。他近年已減少了拍戲，亦鮮少在螢光幕前露面，沒有參演綜藝節目也絕少出席公開活動。鄭伊健與陳卓賢合演的電影《久別重逢》於去年12月上映，他的狀態依然keep得好好。鄭伊健去年在好友譚玉瑛的節目中曾自爆當初聽前輩意見，掙到錢要買樓投資，是圈中的隱世樓王。

鄭伊健與好友譚玉瑛。

《久別重逢》（Last Song for You）由男神鄭伊健主演。（《久別重逢》劇照）

鄭伊健歌迷聚會（官方提供）

最近鄭伊健忙於舉行他的巡迴演唱會，早前鄭伊健在港舉行歌迷會33周年活動，日本Fans遠道而來應援，更紛紛向他許願，請他到日本開騷。伊健亦宣布了將於今年12月5日於橫濱舉行「EKIN CHENG CONCERT IN YOKOHAMA 2025」。昨日有網民於社交網分享了鄭伊健現身新加坡的片段，寫道：「27/9 伊健抵新加坡了 JAM OFF 2025 音樂節表演GoodShow」。片中可見鄭伊健戴上眼鏡，一身全黑打扮出現在新加坡機場。他身邊有多位工作人員同行，但他都親自推住自己的行李箱，就如普通人一樣。當他看到粉絲在拍他，即禮貌點頭並揮手打招呼。而網民的焦點卻落在鄭伊健的頭髮上，指他看來是脫髮了，吐槽他的髮型像老奶奶。

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)

鄭伊健現身新加坡機場。(小紅書)