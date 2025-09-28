謝君豪下月將參與電影演出　黃智雯希望可以有機會再拍電視劇

謝君豪、黃智雯聯同張振朗周六出席「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」記者招待會，三人將於明年一月二十五日參與賽事，用腳行善為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」籌募善款。其中謝君豪透露下月將參與電影演出，而智雯就為加拿大登台練歌排舞中。

作為今次活動「希望傳遞大使」的謝君豪表示，會以平常心參賽，目標是3公里賽事。他笑言平日都有跑下公園，但未試過跑中環，又謂跑步會氣喘，但會堅持突破自己，「最初是辛苦，第一日跑跑下，隔離個阿伯跑得快過自己，但一星期後，我跑得快過他。」謝君豪說，除了跑街、跑公園，有時出瑒前，都會在後台跑，再攰就留家原地跑，總之就是不斷練習。每日跑半小時，會超慢跑，以不傷膝蓋為優先考慮。

謝君豪與博愛主席黃曉君合照

談到未來工作，豪哥剛完成和王菀之合作的舞台劇《Skylight天色》的內地演出，下月會接拍一部新電影，之後再和王菀之繼續巡迴演出。他表示，不能透露角色，但造型很特別，是一個武林高手，要練下功夫。大家不妨拭目以待。

豪哥剛完成和王菀之合作的舞台劇《Skylight天色》的內地演出。

同為今次活動「慈善動力之星」的黃智雯表示，以前也參加過渣打馬拉松10K賽事，今次會輕鬆挑戰3K。她表示，沿途經過ifc、The Henderson、大會堂、終審法院，可以一邊跑，一邊打咭，「正呀!」又可做慈善。她表示，運動之中都喜歡跑步，因為出一身汗，感覺可放鬆壓力，令自己變得更有活力。智雯表示，因為自己有跳舞，所以很注重拉筋作為熱身，每朝起床都會拉筋三十分鐘。為了迎戰今次3公里賽事，她表示，可能會由一周一次，加操變一周兩次，平日以跑街為主。

智雯表示，完成了舞台劇《薄伽梵歌》工作，現在正閉關排舞練歌，之後會前往加拿大登台。稍後更會衝出香港，前往北京演出三場《薄伽梵歌》，因此整個十月都會比較忙碌。她希望可以有機會再拍電視劇。

「親子愛心之星」麥雅緻將連同三名子女參加親子一公里組別，她笑言是小試牛刀。雖然最細的小朋友只有四歲，但相信都可以一齊跑，會提醒孩子要拉筋，避免受傷，跑步時都要注意安全。不過麥雅緻表示，不會刻意練習，因為一公里賽事沒有時間限制，可以慢跑，又可以影相，都不會太過緊張。反而孩子非常之期待當中的嘉年華會，最初知道慈善跑，他們反應是「吓，係跑步咋？」一聽到有攤位遊戲、有嘉年華會，更可以影相，又有紀念品，就好開心。

麥雅緻將連同三名子女參加親子一公里組別。

「慈善動力之星」張振朗表示，做善事，是開心事，都想帶姪仔一同行善，讓他多了解世界。

張振朗粉絲專誠到場支持偶像。

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」設有10公里、3公里及1公里賽事，分別為企業及團體組、個人組、親子組及輪椅體驗組。路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，參賽跑手更跑入中環心臟地帶，並途經多個地標，包括The Henderson、終審法院、香港大會堂及ifc等。