范冰冰現身東京生圖靚到網民以為開了美顏　一舉動獲讚貼心的天使

剛度過44歲生日的內地頂流女星范冰冰，自2018年捲入「陰陽合同」逃稅風波後，演藝事業一度停擺，近年傳出她已落戶香港，並積極轉戰國際市場，不時出席海外時裝周及影展活動，而生活方面則轉趨低調。近日，有網民在日本東京街頭「野生捕獲」范冰冰，並將合照及偶遇經歷分享至社交平台，其驚人狀態及親民作風，隨即引起熱議，帖文在短短一日內已吸引逾兩萬人讚好，可見這位昔日的話題女王，一舉一動依然是外界焦點。

范冰冰自2018年捲入「陰陽合同」逃稅風波後，演藝事業一度停擺。（微博@范冰冰）

范冰冰於香港後巷影相。（IG@bingbing_fan）

范冰冰慶祝44歲生日。（小紅書）

從網民分享的照片可見，當日范冰冰打扮相當簡約隨性，身穿白色T恤，外搭一件少女味十足的粉紅色格仔外套，單肩背著一個小小環保袋，但卻絲毫難掩其強大的明星氣場。雖然臉上僅化上淡淡素妝，但其標誌性的雪白肌膚依然白到透光，五官精緻立體，配上一把烏黑亮麗的及腰長髮，散發氣質美，狀態好得令人驚嘆。

范冰冰近日在東京被捕獲。（小紅書）

網民指范冰冰零巨星架子。（小紅書）

該幸運網民在帖文中興奮寫道：「東京偶遇范冰冰跟我打招呼，不對，是我跟冰冰姐打招呼！」他盛讚范冰冰本人「超nice」，面對粉絲的熱情，不但沒有絲毫躲閃，反而像朋友一樣跟他們閒聊了幾句。在合照時，范冰冰更主動讓粉絲們先找好自己滿意的拍攝角度，盡顯貼心與溫柔，讓該網民不禁大讚：「貼心的天使！」他更補充，與范冰冰同行的朋友亦同樣友善，「完全沒有巨星和巨星的朋友的架子，幸運的一天！」

網民激動分享與范冰冰互動。（小紅書）

帖文一出，隨即引來大批網民留言，紛紛被范冰冰的「生圖」美貌所折服：「她真的是見過最美的」、「一直很喜歡她，覺得她最美 ，無敵的美。」、「這是生圖啊我的天好好看」、「我的嗎，她美的咋一看以為單獨给他開了美顏」、」、「冰冰真的美到不真實」，神顏值令人驚嘆不已。

范冰冰到日本慶生。（IG@bingbing_fan）

可愛！（IG@bingbing_fan）

范冰冰近年積極轉戰國際市場。（微博@范冰冰）