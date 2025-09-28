陳奕迅英國遇熱情靚女粉絲埋身　一招避免身體接觸獲讚：真守男德

陳奕迅（Eason）上月完成歷時三年、橫跨全球182場的《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會，終可以休息一下，繼早前被網民捕獲與女兒陳康堤一同觀看網球比賽後，近日他再度被發現在昔日留學地英國現身，有華人粉絲在眼鏡店偶遇偶像，即時心花怒放，合照時開心得極度貼近偶像。然而，陳奕迅的一個舉動不僅成功避免身體接觸，更獲讚是好老公的典範。

陳奕迅（Eason）上月完成世界巡迴演唱會迎終極尾場。（官方提供）

演唱會紀錄片《Now is the only reality》獲得好評之餘，也獲得一班好友支持。（微博圖片）

可以放鬆一下。（微博圖片）

陳奕迅在華人地區人氣極高，不少粉絲都希望能在台下「野生捕獲」他。日前，一位身在英國的女粉絲就在社交平台上激動分享，寫道：「是誰和陳奕迅貼了，去買眼鏡一進門發現他在結帳，這潑天的運氣！」從女粉絲分享的照片可見，陳奕迅當時完全是素顏狀態，頂著一頭凌亂捲髮，戴著眼鏡，身穿簡便的黑色衛衣，打扮十分隨性。雖然鏡片下，陳奕迅雙眼略帶紅筋，看起來稍顯疲憊，但他依然毫无架子，非常友善地滿足粉絲合照要求，並露出親切的微笑。

近日有女粉絲在英國偶遇陳奕迅。（小紅書）

女粉絲興奮得整個身體幾乎挨到了陳奕迅的身上。（小紅書）

這位女粉絲面對突如其來的「幸福」，難掩激動之情，在自拍時興奮得整個身體幾乎挨到了陳奕迅的身上。不過，網民發現，正當粉絲熱情往後靠「貼近」時，陳奕迅巧妙地向後退了一小步，身體微微傾斜，既保持親切感，又得體地拉開了兩人距離，避免了不必要的身體接觸和誤會。

陳奕迅巧妙地向後退了一小步，身體微微傾斜。（小紅書）

避免了不必要的身體接觸和誤會。（小紅書）

這個舉動在網上引發熱議，一眾網民除了羨慕博主能親近偶像外，也大讚陳奕迅的紳士風度：「我也注意到了，男德好評！」、「男神後退了一步，真守男德啊！」；同時也有網民幽默地向博主留言：「你快躺他懷裡了！」讓博主趕緊澄清：「發誓我不是故意的！」、「是我冒昧了，光顧著自拍了沒管他死活」，令人哭笑不得。但這個意外的小插曲，也再次突顯陳奕迅的愛妻形象。

網民留言。（小紅書）

陳奕迅獲讚是好老公的典範。（微博圖片）

陳奕迅獲讚是好老公的典範。（微博圖片）