譚玉瑛分享養生心得　每日堅持運動同吃五種食物呢樣一定要先吃

藝人譚玉瑛姐姐日前（28日）以基金會大使出席樂富商場一個有關乳健教育的活動，她在遊戲攤位上，即場為病患者寫上心意咭，鼓勵「做個健康開心快樂的可人兒！」而在啟動禮上分享健康生活貼士並透露最近不慎跌倒，傷勢已近康復。她受傷之後，加強肌肉鍛鍊，鼓勵大家每日做運動。

譚玉瑛姐姐以基金會大使出席樂富商場一個有關乳健教育的活動。(公關提供)

譚玉瑛在會上並謂40歲已開始接受乳房檢查，笑言：「以前做乳房檢查真的好痛！好痛！而家大家好幸福，已經冇咁痛了，甚至有3D及4D更精準檢查。」她叮囑大家：「定期做乳房檢查相當重要，可及早發現、及早治療。」

譚玉瑛在會上並謂40歲已開始接受乳房檢查。(公關提供)

譚玉瑛姐姐一直保養得宜，活動後接受訪問時分享養生心得：「每日一定運動及食5種食物，包括毛豆、沙律、菜、煎蕃茄、肉；餐前一定先吃毛豆，好高纖維；煎蕃茄，因為它是油溶性，所以用油煎加上熟咗才有茄紅素。我好關注高血壓，係好多病的病源，尤其家族史有高血壓，媽媽早年送了一部血壓計給我，我習慣定期量血壓。」她更驕傲說：「我而家血壓好靚的，維持上壓120左右；下壓約80。」

譚玉瑛姐姐一直保養得宜，活動後接受訪問時分享養生心得。(公關提供)

她指曾有幾位女性朋友患上乳癌，她們都有共同問題「唔開心！」：「所以無論發生任何事，都要搵朋友傾訴，放鬆心情，正面面對。就算不幸地患上乳癌，不要因為樣貌有所變化，而躲在家中。香港好好，有香港乳癌基金會支援，大家唔會孤單面對。」而啟動禮並邀請了乳癌康復者合唱團「音韻樂心靈 Melody in Mind」以動人歌聲演出《風的季節》及《我的驕傲》，展現抗癌勇氣與生命力。