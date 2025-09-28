聲秀16強選手首於公開活動大展歌喉　孫漢霖率先登場為師弟妹打氣

人氣音樂選秀節目《聲秀》現正熱播，賽事亦進行得如火如荼，多位青春活力選手以歌聲進行較量，爭奪《聲秀》冠軍寶座！16強選手昨日（27日）開始出席將軍澳一商場舉辦一連兩日的《新聲Busking》馬拉松活動，一眾將首次於兩日活動中大展歌喉，輪流獻唱，以歌聲撼動大家！而《聲夢》師兄孫漢霖 (Steven）更率先登場，為一眾《聲秀》師弟妹打打氣！

《聲夢》師兄孫漢霖 (Steven)更率先登場，為一眾《聲秀》師弟妹打打氣。(公關提供)

16強《聲秀》的選手(周智敏（Emily）、陳卓怡（Hoonry)、張津銘、林潔心（Bibi）、穎喬（Ziva）、徐惠晴（Vanessa）、陸卓謙（Jeffrey）、 柯雨霏（Ophelia）)。(公關提供)

活動甫始，《聲夢》師兄孫漢霖（Steven）率先登場，帶來個人單曲《Over You》及《太陽》，為演出揭開序幕。隨後多位歌手依次登場，包括柯雨霏（Ophelia）、陸卓謙（Jeffrey）、徐惠晴（Vanessa）、穎喬（Ziva）、林潔心（Bibi）、張津銘、陳卓怡（Hoonry）及周智敏（Emily），分別演繹多首廣東及流行金曲，現場氣氛熱烈。

師兄孫漢霖（Steven）率先登場，帶來個人單曲《Over You》及《太陽》，為演出揭開序幕。(公關提供)

周智敏（Emily）。(公關提供)

周智敏（Emily）。(公關提供)

張津銘。(公關提供)

柯雨霏（Ophelia）。(公關提供)

柯雨霏（Ophelia）。(公關提供)

柯雨霏（Ophelia）。(公關提供)

徐惠晴（Vanessa）。(公關提供)

陸卓謙（Jeffrey）。(公關提供)

陸卓謙（Jeffrey）。(公關提供)

陸卓謙（Jeffrey）。(公關提供)

林潔心（Bibi）。(公關提供)

林潔心（Bibi）。(公關提供)

林潔心（Bibi）。(公關提供)

徐惠晴（Vanessa）。(公關提供)

周智敏（Emily）。(公關提供)

陳卓怡（Hoonry)。(公關提供)

陳卓怡（Hoonry)。(公關提供)

張津銘。(公關提供)

期間，師兄Steven更特意與一眾《聲秀》師弟妹大合照，並與觀眾近距離互動，將全場氣氛推至高峰。8 位《聲秀》選手演出曲目涵蓋不同年代及風格的經典作品，如雲浩影《回憶半分鐘》、Olivia Rodrigo《drivers‘license》、林憶蓮《為何他會離開你》、容祖兒《16號愛人》、鄧紫棋《光年之外》、鄭秀文《默契》、方大同《愛愛愛》等。多位歌手以真摯歌聲打動人心，獲得觀眾掌聲不斷，共度了難忘下午。